Sekretarz skarbu USA bierze na celownik ropę rosyjską w rozmowach z Unią Europejską Alert

Źródło: pxhere.com

Janet Yellen bierze na celownik rosyjską ropę w rozmowach z Unią Europejską (UE), proponując limity cenowe i taryfy. Sekretarz skarbu USA przedstawiła mechanizmy utrudniające przepływ energii.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen będzie rozmawiać z sojusznikami UE i G7 na temat potencjalnego pułapu cenowego lub taryfy na ropę rosyjską. Bruksela stara się osiągnąć konsensus wśród państw członkowskich w sprawie całkowitego zakazu importu.

Yellen podczas wizyty u przywódców państw Unii Europejskiej przedstawi pomysły administracji Bidena. – Wstępnie omówiliśmy już szeroki wachlarz opcji. Nie próbujemy mówić, co jest w najlepszym interesie państw europejskich, ale omówiliśmy niektóre kwestie – powiedziała Yellen.

Waszyngton proponuje mechanizm cenowy, który byłby stosowany w stosunku do ropy rosyjskiej i służyłby jako pomost do momentu, w którym UE może nałożyć pełne embargo. – Mówimy o przyszłym roku jako o ramach czasowych wprowadzenia embarga, a w międzyczasie możliwe będzie wdrożenie mechanizmu cenowego – powiedziała Yellen.

Stany Zjednoczone nałożyły już własny zakaz na cały import energii z Rosji, ale w Unii Europejskiej jest to trudniejsze ze względu na jej większą zależność od tego kierunku. Plany Brukseli do tej pory hamował także sprzeciw Węgier. Financial Times podkreśla, że celem wprowadzenia limitu lub taryfy będzie ograniczenie dochodów z energii wypełniających portfel Moskwy.

Financial Times/Jędrzej Stachura