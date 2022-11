IPE: Eksperci ujawniają tajemnice sukcesów i porażek sektora energetyki w „Historii sektora energetyki” Alert

W rzeczywistości kryzysu energetycznego, zawirowań i poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań na przetrwanie nachodzących miesięcy, ciężko pamiętać, że rok 2022 patronuje między innymi Ignacy Łukasiewicz. Pionier przemysłu naftowego odpowiada za rozwój sektora energetycznego, którego historię, kompleksowo nakreślono w specjalnym wydaniu „Historii sektora energetyki” od IPE.

fot. PGE Dystybucja

„Historia sektora energetyki” to specjalne wydanie czasopisma naukowego od Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza i fundacji PGE. Znajduje się w nim opakowane szeroką wiedzą streszczenie rozwoju energetyki na świecie. Publikację tworzy 11 artykułów naukowców i praktyków, którzy nakreślili szerokie dzieje przemysłu paliw i energii.

Wydanie powstało w imię Ignacego Łukasiewicza, który jest patronem 2022 roku. Jednocześnie obchodzimy 200. rocznicę urodzin pioniera światowego przemysłu naftowego.

Jak mówi profesor Piotr Franaszek: Historia polskiego, a zarazem światowego przemysłu naftowego rozpoczęła się na ziemiach polskich pod zaborem austriackim, czyli w Galicji – północnej prowincji monarchii austriackiej. Był to jeden z najsłabiej zindustrializowanych regionów państwa. Do unowocześnienia gospodarki i społeczeństwa galicyjskiego mogła przyczynić się nowa gałąź przemysłu, jaką był przemysł naftowy. Autorzy kompleksowo nakreślili historię, sięgając do starożytności i biorąc pod uwagę wpływ II wojny światowej i dalej, transformację ustrojową na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.

Specjalny numer czasopisma Energy Policy Studies trafi do wielu renomowanych bibliotek uczelnianych w Polsce i na świecie, z wersją elektroniczną można się zapoznać tutaj.

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza/Maria Andrzejewska