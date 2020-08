Senat jest przeciwko paleniu drewnem z polskich lasów w elektrowniach Alert

Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). – Zawarta w nim zmiana definicji drewna energetycznego miała pozwalać na spalanie w piecach elektrowni drewna z polskich lasów – podaje Greenpeace. Tymczasem rząd broni tego projektu.

Palenie drewniem w elektrowniach

Zmiana prawa pozwoliłaby na masową wycinkę, usuwanie oraz spalanie w piecach elektrowni najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody lasów – drzew martwych i zamierających. – Tak się właśnie stało po wprowadzeniu podobnych przepisów na Słowacji. Tymczasem drzewa w takim stanie stanowią siedliska życia wielu prawnie chronionych gatunków, takich jak dzięcioły i sowy. Wzbogacają również glebę w substancje mineralne i próchnicę oraz dostarcza wielu innych „usług ekosystemowych”, mających olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania lasów. Wszystko to jest bezpowrotnie tracone, gdy drzewa wywiezie się z lasu i je spali – podaje organizacja ekologiczna.

– To niedopuszczalne, żeby to właśnie z Ministerstwa Środowiska wychodził projekt, który stanowi zagrożenie dla polskich lasów. Minister Michał Woś od wielu miesięcy pozostaje obojętny na głos nauki i społeczeństwa, udowadniając, że nie zamierza na poważnie zająć się ochroną polskich lasów. Proponowana przez jego resort ustawa tylko to potwierdza. Szefowie Lasów Państwowych chcą za wszelką cenę zabezpieczyć swoje przychody – nawet jeżeli oznacza to spalanie drewna z polskich lasów w elektrowniach, a Minister Woś zrobi wszystko, żeby im w tym pomóc. Dzisiejsze głosowanie to ważny znak, że są senatorki i senatorowie gotowe przeciwstawić się lobbingowi LP i bronić polskiej przyrody – powiedziała Marta Grundland z Greenpeace Polska.

– Projekt nowelizacji ustawy o OZE nie został poddany konsultacjom społecznym ani ocenie oddziaływania na środowisko. To jaskrawy przykład tego, jak decyzje w tak fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach podejmowane są w zaciszu politycznych gabinetów, podyktowane partykularnymi interesami jedynych beneficjentów projektu – Lasów Państwowych. Cenę za takie działania poniesie przyroda i polskie społeczeństwo. Cieszymy się, że Senat stanął w ich obronie – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Rząd: to pomoc dla Lasów Państwowych

Wiceszefowa resortu środowiska Małgorzata Golińska podczas czwartkowej debaty w Senacie nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), była pytana m.in. o kondycję finansową Lasów Państwowych w związku z koronawirusem. Golińska poinformowała, że z danych uzyskanych od Lasów Państwowych wynika, że przychody Lasów spadły o ponad 600 mln zł w pierwszym półroczu w stosunku do planowanych. Wyjaśniła, że wynikało to z mniejszego pozyskania i sprzedaży drewna. – W stosunku do planu mamy już ponad 600 mln zł mniej a mówimy tylko o połowie roku – powiedziała. Wiceminister podkreśliła, że „tych straconych miesięcy” nie da się już nadrobić. Stąd – jak kontynuowała – Lasy Państwowe tną koszty. Poinformowała ona, że m.in. ograniczane są inwestycje, choć zaznaczyła jednocześnie, że „tam gdzie są one inwestycjami kontynuowanymi, blokady nie ma, wszystko jest podyktowane pewnego rodzaju racjonalnością”.

Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje wprowadzenie nowej, czasowej definicji drewna energetycznego. Mówi ona m.in., że za drewno energetyczne uznaje się np.: surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane, produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego itd.

Nowela ma obowiązywać od 1 października br. do 31 grudnia 2021 roku. Według rządu, nowe prawo ma pozwolić zagospodarować zalegające w lasach drewno, które z powodu koronawirusa nie zostało odebrane przez przemysł drzewny. Według wyliczeń resortu środowiska to ok. 2 mln m sześc. drewna. Teraz odrzucony przez Senat projekt nowelizacji ustawy trafi ponownie do Sejmu.

Greenpeace/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński