Gaz z Turkish Stream dotrze na Węgry w październiku 2021 roku Alert

fot. Gazprom

Dostawy gazu z czarnomorskiego gazociągu Turkish Stream mają dotrzeć na Węgry w październiku 2021 roku. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

Tłoczenie gazu

Tłoczenie gazu z Bułgarii do Serbii ma się rozpocząć na początku 2021 roku. Tak zakomunikował minister górnictwa i energetyki Serbii Aleksandar Antic. Podkreślił, że cały odcinek gazociągu przesyłowego pomiędzy Bułgarią a Węgrami został już położony. Problemy wynikają z opóźnień realizacji inwestycji po stronie bułgarskiej. Pierwotnie gazociąg biegnący przez terytorium Bułgarii, od granicy z Turcją do granicy z Serbią, miał operacyjnie funkcjonować na początku 2020 roku. Jednak w wyniku problemów z wyłonieniem głównego wykonawcy inwestycji, a potem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, budowa zanotowała duże opóźnienie, które jest szacowane na co najmniej rok.

Serbski minister wskazał również, że priorytetem Serbii w dziedzinie energetyki gazowej jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu. Jednym z projektów jest budowa łącznika międzysystemowego pomiędzy Serbią i Bułgarią, który umożliwi dostęp do gazu płynącego Południowym Korytarzem Gazowym z Azerbejdżanu.

mre.gov/rs.n1info/Mariusz Marszałkowski