Shell rozpocznie budowę największej w Europie inwestycji w zielony wodór Alert

Spółki zależne brytyjsko-holenderskiego koncernu Shell podjęły ostateczną decyzję inwestycyjną o budowie Holland Hydrogen I, która po uruchomieniu w 2025 roku będzie największą w Europie jednostką produkującą zielony wodór.

fot. Shell

Shell stawia na zielony wodór

Elektrolizer o mocy 200 MW zostanie zbudowany na Tweede Maasvlakte w porcie Rotterdam i będzie wytwarzał do 60 tysięcy kilogramów zielonego wodoru dziennie. Energia do elektrolizera będzie pochodzić z morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust (noord), która jest częściowo własnością Shella.

Wyprodukowany wodór ze źródeł odnawialnych będzie zasilał Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam rurociągiem HyTransPort1, gdzie zastąpi część szarego wodoru w rafinerii. Spowoduje to częściową dekarbonizację produktów powstających w zakładzie, takich jak benzyna i olej napędowy oraz paliwo do silników odrzutowych. – Wraz z pojawieniem się na rynku ciężkich samochodów ciężarowych i rozwojem sieci tankowania, dostawy wodoru ze źródeł odnawialnych można również skierować w ich stronę, aby pomóc w dekarbonizacji komercyjnego transportu drogowego – zapewnia Shell.

– Holland Hydrogen I pokazuje, jak nowe rozwiązania energetyczne mogą współpracować, aby zaspokoić zapotrzebowanie społeczeństwa na czystszą energię. Jest to również kolejny przykład własnych wysiłków i zaangażowania Shell, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Odnawialny wodór odegra kluczową rolę w systemach energetycznych przyszłości, a ten projekt jest ważnym krokiem w pomaganiu wodorowi w wykorzystaniu tego potencjału – powiedziała Anna Mascolo, wiceprezes wykonawcza ds. wschodzących rozwiązań energetycznych w Shell.

Shell/Michał Perzyński