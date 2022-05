Siemens deklaruje, że porzuci biznes w Rosji Alert

fot. WIkimedia Commons

Niemiecki koncern Siemens podjął decyzję o wycofaniu się z działalności na terenie Rosji.

– Firma wszczęła postępowanie w sprawie likwidacji działalności przemysłowej i wszelkiej działalności gospodarczej na terenie Rosji. Po rozpoczęciu wojny Siemens wstrzymał wszystkie nowe transakcje i dostawy międzynarodowe do Rosji i Białorusi. Kompleksowe sankcje międzynarodowe oraz obecne i potencjalne środki zaradcze mają wpływ na działalność firmy w Rosji, w szczególności na obsługę i konserwację kolei – głosi komunikat firmy.

– Potępiamy wojnę na Ukrainie i postanowiliśmy przeprowadzić uporządkowany proces likwidacji naszej przemysłowej działalności w Rosji. Nie była to łatwa decyzja, biorąc pod uwagę nasz obowiązek dbałości o naszych pracowników i wieloletnie relacje z klientami na rynku, na którym działamy od prawie 170 lat – powiedział Roland Busch, prezes i dyrektor generalny Siemens AG.

Siemens był wielokrotnie oskarżany o bycie negatywnym bohaterem w procesie obchodzenia sankcji europejskich na Rosję. Jednym z najgłośniejszych przykładów było dostarczenie do Rosji turbin, które później posłużyły do budowy dwóch elektrowni na terenie okupowanego Krymu. Spółka miała po tym działaniu zawiesić swoją działalność w Rosji, jednak powróciła po czasie do współpracy. Efektem tego było m.in. dostarczenie silników do pomp głębinowych na Krymie.