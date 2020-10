Sierra Gorda radzi sobie lepiej. Japończykom opłaca się sprzedaż akcji Alert

Kopalnia miedzi i molibdenu z udziałami KGHM w Chile poprawia wyniki. Wygląda na to, że są na tyle dobre, że partner japoński przy tej inwestycji zdecydował się na proces testowania możliwości sprzedaży udziałów.

Japoński koncern Sumitomo chce sprzedać 45 procent udziałów w Sierra Gorda, spółce joint venture z KGHM zajmującej się wydobyciem miedzi z odkrywki na pustyni Atacama w Chile.

– Siódmego października 2020 roku zarząd spółki został poinformowany przez Sumitomo Metal Mining Co., Sumitomo Corporation oraz SMM Sierra Gorda Inversiones Limitada o planowanym rozpoczęciu procesu sprzedaży 45 proc. udziałów posiadanych przez Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM oraz działaniach przygotowawczych mających poprzedzać formalne rozpoczęcie transakcji, w tym planowanym rozpoczęciu działań marketingowych wśród potencjalnych inwestorów – czytamy w komunikacie KGHM.

– Jesteśmy zaangażowani w optymalizację Sierra Gordy. Ten proces przynosi od kilku lat rezultaty – tłumaczy Paweł Gruza, wiceprezes KGHM ds. aktywów zagranicznych. – Proces rozpoczęty przez Sumitomo nie zmienia naszego kierunku działania. Ten proces jest na wczesnym etapie i trudno komentować co dalej. My konsekwentnie robiąc swoje, mamy nadzieję na dobre rezultaty w 2020 roku i jeszcze lepsze w 2021 roku – zapewnił Paweł Gruza.

– Nasza strategia zakłada brak zmiany naszego proporcjonalnego udziału w projekcie Sierra Gorda. To oznacza brak zmniejszenia lub zwiększenia zaangażowania – podkreślił przedstawiciel KGHM. – Każda firma górnicza przegląda portfolio aktywów i dostosowuje je do swych priorytetów. Wiadomo, że Sumitomo jest zaangażowane także w inne kapitałochłonne przedsięwzięcia górnicze, które będą przez tę firmę zasilone – mówi rozmówca BiznesAlert.pl. – Sierra Gorda poprawiła efektywność operacyjną, ustabilizowała procesy produkcyjne, które były czasami w przeszłości jej piętą achillesową. Mamy lepszą sytuację finansową. Te przesłanki powodują, że Sierra Gorda z perspektywy Sumitomo może być przedmiotem oferty, co nie było możliwe jeszcze kilka lat temu.

Dowodem poprawy rentowności Sierra Gordy ma być przekroczenie półrocznych celów produkcyjnych zawartych w budżecie na 2020 roku. Od września 2011 roku Sierra Gorda jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture kontrolowanym przez KGHM Polska Miedź (55 procent), Sumitomo Metal Mining (31,5 procent) i Sumitomo Corporation (13,5 procent).

