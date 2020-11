Sikorski: Trump postąpił słusznie nakładając sankcje na Nord Stream 2 Energetyka

Radosław Sikorski. Źródło: Wikicommons

W wywiadzie dla Deutsche Welle były minister obrony i spraw zagranicznych, a także marszałek sejmu i obecny poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski (KO) skomentował wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i podsumował kadencję Donalda Trumpa. Zwrócił on uwagę m. in. na sprawę Nord Stream 2, wyjścia z porozumienia paryskiego i nuklearnego oraz stosunków z Rosją.

Sikorski o polityce Trumpa

– Trump postąpił słusznie, nakładając sankcje na projekt gazociągu Nord Stream 2. To projekt, w którym Niemcy przedkładają swoje interesy gospodarcze ponad interesy europejskie, zwłaszcza w Europie Środkowej. Zatem z tego punktu widzenia nie wszystko było negatywne. Oczywiście sposób, w jaki wycofał się z porozumienia paryskiego i porozumienia nuklearnego z Iranem, jest zły. Podobnie jak nieskuteczna dyplomacja z Koreą Północną – stwierdził Radosław Sikorski.

– Relacje prezydenta Trumpa z prezydentem Rosji Putinem są co najmniej osobliwe. Ale przyjrzyjmy się jego zachowaniu. Trump wydalił rosyjskich dyplomatów po tym, jak podwójny szpieg Skripal został otruty w Wielkiej Brytanii. USA utrzymały rotacyjne stacjonowanie wojsk amerykańskich w państwach bałtyckich i Polsce. Nie jestem pewien, czy prezydent Putin jest naprawdę zadowolony z tego, jak toczą się sprawy. Jednak Trump jest w stanie jednym tweetem rozbić NATO, kiedy mówi, że nie będzie bronił Litwy ani Łotwy. Wiemy, że Joe Biden nigdy nie puściłby takiego tweeta. Natomiast wszyscy musimy się obawiać, że prezydent Trump mógłby to zrobić – powiedział polityk.

Opracował Michał Perzyński