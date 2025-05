Škoda Auto ogłasza solidne zyski – udany pierwszy kwartał 2025 roku

W pierwszym kwartale 2025 roku czeski producent dostarczył klientom na całym świecie 238 600 pojazdów, co oznacza wzrost o 8,2% w stosunku do pierwszego kwartału 2024 roku. Modele elektryczne – zarówno w pełni elektryczne, jak i hybrydy typu plug-in – osiągnęły rekordowy udział 15% w całkowitej liczbie dostaw, co przekłada się na 36 900 pojazdów. Solidne wyniki sprzedażowe i finansowe po raz kolejny potwierdziły stabilność finansową i odporność Škody Auto, mimo wymagających i zmiennych warunków rynkowych. Przychody spółki wyniosły 7,259 miliarda euro (+10,4%), zysk operacyjny wzrósł do 546 milionów euro (+2,1%), a rentowność sprzedaży osiągnęła poziom 7,5% (8,1% w pierwszym kwartale 2024 roku). Przepływy pieniężne netto zwiększyły się o 15,3% rok do roku, osiągając poziom 527 milionów euro. Na tak dobre rezultaty wpłynęła rygorystyczna kontrola kosztów oraz szeroka i nowoczesna gama modelowa. Firma nadal czerpie również korzyści z synergii w ramach Grupy Volkswagen i Brand Group Core.

„Po rekordowym roku 2024 utrzymaliśmy tempo wzrostu w pierwszym kwartale, osiągając dwucyfrowy wzrost przychodów i przepływów pieniężnych netto. Globalne dostawy wzrosły o 8,2%, mimo trudnych warunków rynkowych. Utrzymujemy rentowność nawet w obliczu możliwych opłat za emisję CO₂, co potwierdza skuteczność naszego podejścia zorientowanego na klienta w erze elektryfikacji. Nowy, w pełni elektryczny Elroq przewyższył oczekiwania osiągając ponad 45 000 zamówień do końca marca, a Enyaq ponownie znalazł się w czołówce europejskich BEV, notując wzrost dostaw o niemal 45%. Rozwijamy się także poza Europą – zadebiutowaliśmy z SUV-em Kylaq w Indiach i otworzyliśmy fabrykę w Wietnamie. Nasze wyniki pokazują, że Škoda pozostaje jedną z najbardziej rentownych marek.” – powiedział Klaus Zellmer, CEO Škoda Auto

Wyjątkowe wyniki dostaw

Škoda Auto rozpoczęła 2025 rok z impetem – w okresie od stycznia do marca dostarczyła klientom na całym świecie 238 600 pojazdów, co oznacza wzrost o 8,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Do najlepiej prosperujących rynków należały Niemcy (46 500 pojazdów; +6,7%), Wielka Brytania (22 600; +23,0%), Czechy (22 000; +8,6%), Indie (15 000; +89,3%) oraz Izrael (8 200; +35,8%). Silny wzrost odnotowano również we Francji i Szwecji, które znacząco przyczyniły się do ogólnego wyniku.

W Europie Zachodniej liczba dostaw wzrosła o 6,7%, osiągając poziom 136 300 pojazdów. Ten rezultat umocnił pozycję marki jako czwartego najlepiej sprzedającego się producenta samochodów na rynku europejskim. Dzięki wzrostowi dostaw o 5,2% w całej Europie Škoda ponownie osiągnęła lepszy wynik od całego rynku, który zanotował spadek o 0,3%.

Elroq napędza wzrost dostaw samochodów elektrycznych

Udział pojazdów elektrycznych, obejmujących zarówno modele w pełni elektryczne, jak i hybrydy plug-in, rośnie w szybkim tempie. Łącznie zelektryfikowane modele stanowiły 15% dostaw w pierwszym kwartale 2025 roku w porównaniu do 8% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost ten dotyczy m.in. w pełni elektrycznych modeli Elroq i Enyaq oraz udoskonalonych wersji hybrydowych – modeli Kodiaq i Superb.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku dostawy pojazdów PHEV potroiły się względem pierwszego kwartału 2024 roku, osiągając poziom 9 900 egzemplarzy. Jednym z głównych motorów napędowych sukcesu pojazdów PHEV i BEV jest nowy kompaktowy i w pełni elektryczny SUV Elroq – od października ubiegłego roku do końca marca złożono na niego ponad 45 000 zamówień. Wysoki popyt ma jeszcze wzrosnąć po niedawnej premierze topowej wersji modelu – Elroq RS.

Model został wyjątkowo dobrze przyjęty m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Belgii, a pierwsze dostawy są już realizowane. Debiut Elroqa pozwolił producentowi podwoić tegoroczne cele sprzedażowe w segmencie pojazdów elektrycznych.

Nowy Enyaq kontynuuje historię sukcesu

Škoda Enyaq w ubiegłym roku znalazła się wśród trzech najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w Europie. Po udanej premierze Nowej Škody Enyaq, udało się utrzymać świetne wyniki również w pierwszym kwartale 2025 roku. Z liczbą 20 200 dostarczonych egzemplarzy (+44,7% r/r) samochody z rodziny Enyaq pozostają jednymi z najbardziej pożądanych modeli elektrycznych na kluczowych rynkach – w Niemczech, Czechach i Szwajcarii.

Do końca marca, na zaprezentowaną w styczniu Nową Škodę Enyaq, złożono około 25 000 zamówień. Pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się w drugim kwartale, począwszy od Niemiec, Wielkiej Brytanii i Danii.

Wciąż utrzymuje się wysokie zainteresowanie modelami Škody z silnikami spalinowymi, za sprawą najnowocześniejszej i najbardziej kompleksowej gamy modelowej w historii marki. Octavia pozostaje bestsellerem – w pierwszym kwartale dostarczono 49 400 egzemplarzy. Duży SUV Kodiaq, z wynikiem 32 300 dostaw (+32,2%), przyciągnął klientów flotowych. Wysokim popytem cieszyły się również modele Kamiq oraz Fabia.