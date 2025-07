Škoda Auto osiąga solidne wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2025 r. i staje się trzecią najlepiej sprzedającą się marką samochodową w Europie, niezmiennie silna pozycja w Polsce

W pierwszej połowie 2025 roku Škoda Auto dostarczyła klientom na całym świecie 509 400 samochodów, co stanowi wzrost o 13,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Doskonałe wyniki sprzedaży znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych firmy: przychody wzrosły do 15,07 miliarda euro (+10,4%), zysk operacyjny osiągnął poziom 1,285 miliarda euro (+11,8%), a przepływy pieniężne netto wyniosły 1,443 miliarda euro (+3,2%). Rentowność ze sprzedaży utrzymała się na solidnym poziomie 8,5% (2024: 8,4%). Škoda osiągnęła także historyczny kamień milowy, stając się trzecią najlepiej sprzedającą się marką samochodową w Europie (UE-27 plus Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia i Islandia). Producent dąży do zapewnienia sobie stałego miejsca w czołówce trzech najlepszych marek w Europie do końca tej dekady. Na rynku europejskim Škoda dostarczyła klientom 409 100 pojazdów (+10,5%). Kluczową rolę w tym sukcesie odegrał silny popyt na modele elektryczne i hybrydowe typu plug-in. Škoda dostarczyła klientom w Europie 72 000 pojazdów elektrycznych i 21 400 hybryd plug-in, co łącznie stanowi 22,8% dostaw. Producent utrzymuje również swoją silną pozycję na polskim rynku – w I półroczu klienci nad Wisłą odebrali 30 196 samochodów Škody (-0,53%).

Nowości Škody docenione w Polsce

W pierwszej połowie 2025 roku polscy klienci odebrali 30 196 nowych samochodów Škody, co oznacza kosmetyczny spadek o 0,53%. Marka niezmiennie utrzymuje swoją wieloletnią silną pozycję i wciąż wykorzystuje potencjał dobrze przyjętych nowych generacji modeli Superb (3870 szt., +6,8%) oraz Kodiaq (3306 szt., +12,7%). Tradycyjnie wysoką popularnością cieszą się SUV-y Škody, a o ich atrakcyjności świadczy także duży wzrost sprzedaży modelu Karoq (2946 szt., +13,1%). Polscy nabywcy doceniają również pojazdy z tradycyjnymi nadwoziami – w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2025 r. na popularności istotnie zyskały klasyczne hatchbacki Fabia (3499 szt., +7,6%) oraz Scala (2827 szt., +14%). Škoda zdecydowanie umacnia się również wśród liderów sektora elektromobilności. Bezwzględnym sukcesem na polskim rynku okazał się debiutujący Elroq, który od marca do czerwca znalazł 391 nabywców. Od maja w salonach jest już obecna nowa odsłona cenionego Enyaqa, jeszcze nowocześniejsza i efektywniejsza.

Wyniki globalne

„Mimo znaczących wyzwań w branży Škoda Auto wciąż się rozwija, osiągając solidne wyniki finansowe w pierwszej połowie 2025 roku,.Ponownie wypracowaliśmy wzrosty we wszystkich kluczowych wskaźnikach i udowodniliśmy, że jesteśmy jedną z najbardziej rentownych marek motoryzacyjnych w segmencie masowym. Te fantastyczne wyniki są dowodem na siłę naszego modelu biznesowego. Nasz sukces w pierwszej połowie roku obejmował wszystkie rodzaje napędów, co potwierdza, że jesteśmy na właściwej drodze, oferując swobodę wyboru w erze transformacji rynkowej. A liczba zamówień dowodzi, że nasza strategia w segmencie EV jest również na właściwym kursie: do końca czerwca złożono ponad 120 000 zamówień na nasze całkowicie elektryczne modele Enyaq i Elroq. W ten sposób awansowaliśmy na trzecią najlepiej sprzedającą się markę samochodową w Europie z dziesiątego miejsca, które zajmowaliśmy jeszcze kilka lat temu. Rośniemy szybciej niż cały europejski przemysł samochodowy. Jestem głęboko wdzięczny za pozytywną reakcję naszych klientów oraz za wkład naszych dostawców i dealerów. Pracownicy Škody osiągają najwyższe wyniki. Przechodzimy do drugiej połowy roku w szczytowej formie, pozostając jednocześnie skupieni i czujni” – mówi Klaus Zellmer, Prezes Škoda Auto.

„Wprowadzając sportowe wersje RS nowych modeli Enyaq i Elroq w pierwszej połowie 2025 roku, jeszcze bardziej wzmacniamy emocjonalną atrakcyjność naszej marki i rozszerzamy naszą ofertę pojazdów całkowicie elektrycznych na kluczowych rynkach. Wspomniane modele są kamieniami milowymi naszej strategii elektryfikacji, która szybko postępuje w całej Europie. Osiągnęliśmy rekordowe udziały na rynkach w kilku krajach, m.in. w Niemczech, Austrii, Szwecji i Francji. Nasza strategia internacjonalizacji także przyspiesza – w Turcji osiągnęliśmy najwyższą liczbę dostaw do klientów. W Indiach Kylaq cieszy się wyjątkową popularnością, z rekordowym wzrostem sprzedaży o prawie 108%. Kolejnym kamieniem milowym jest wprowadzenie modelu Kushaq w Wietnamie, produkowanego w lokalnej fabryce we współpracy z grupą Thanh Cong” – mówi Martin Jahn, członek zarządu Škoda Auto odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Po raz pierwszy w swojej 130-letniej historii Škoda stała się trzecią najlepiej sprzedającą się marką w Europie (UE-27 plus Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia i Islandia). Dostawy w tym regionie wyniosły 409 100 pojazdów, co stanowi wzrost o 10,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Na największym rynku Škody, w Niemczech, dostarczono 100 700 aut – wzrost o 10,5% w skali roku. Inne znaczące wzrosty odnotowano w Wielkiej Brytanii (43 800 szt.; +16,5%), Hiszpanii (21 100 szt.; +20,3%), Austrii (15 200 szt.; +25,7%), Szwecji (8 500 szt.; +54,0%) i Francji (24 400 szt.; +13,5%). Także Republika Czeska i Dania miały znaczący wkład w ten sukces.

Wzrost dostaw sprawił, że marka prześcignęła ogólne tempo rozwoju unijnego rynku samochodowego, osiągając wysokie udziały w rynku w kilku krajach Europy Zachodniej, w tym w Austrii (10,64%), Danii (10,21%) i Niemczech (7,18%).

Silne wyniki finansowe: wzrost przychodów i zysków przy solidnej rentowności

W pierwszej połowie 2025 roku Škoda Auto osiągnęła przychody w wysokości 15,07 miliarda euro (+10,4%), zysk operacyjny wzrósł do 1,285 miliarda euro (+11,8%), a przepływy pieniężne netto wyniosły 1,443 miliarda euro, co stanowi wzrost o 3,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Rentowność ze sprzedaży utrzymała się na wysokim poziomie 8,5% (2024: 8,4%). Wyniki zostały osiągnięte nie tylko dzięki silnemu popytowi, ale także dzięki rygorystycznemu zarządzaniu kosztami. Stały wzrost przychodów w ostatnich latach pokazuje skuteczność strategii i modelu biznesowego Škody Auto, nawet w trudnych warunkach rynkowych.

Elektryfikacja przyspiesza: nowe modele Enyaq i Elroq na szczycie rankingu

Dużą popularnością cieszą się również modele elektryczne Škody. W I półroczu producent dostarczył klientom w Europie 72 000 pojazdów elektrycznych i 21 400 hybryd plug-in. Razem stanowią one 22,8% dostaw (pierwsza połowa 2024: 9,4%). Oznacza to, że prawie co czwarty pojazd Škody sprzedany w Europie teraz posiada napęd elektryczny. Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki silnemu popytowi na całkowicie elektryczne modele Enyaq i Elroq, a także na hybrydy plug-in najnowszej generacji Superb i Kodiaq – obie oferujące zasięg elektryczny powyżej 100 km – co podkreśla udaną transformację Škody w kierunku zrównoważonej mobilności.

Elroq odniósł sukces w pierwszej połowie roku, zajmując pierwsze miejsca wśród pojazdów elektrycznych na rynku europejskim w kwietniu, maju i czerwcu. W Czechach i Danii był to najlepiej sprzedający się BEV w pierwszej połowie 2025 roku. Silną pozycję utrzymuje również nowy Enyaq, jak dotąd jeden z najpopularniejszych samochodów elektrycznych w Europie, którego pierwsze dostawy ruszyły przed zakończeniem pierwszego półrocza.

Octavia pozostaje najpopularniejszym modelem Škody, z 97 500 dostawami do klientów. Dalej plasują się Kodiaq i Kamiq.

Międzynarodowe osiągnięcia: wzrost w Indiach i premiera modelu Kushaq w Wietnamie

W Indiach Škoda osiągnęła najlepszy wynik w historii, dostarczając tam około 33 300 pojazdów – to wzrost o 107,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Znaczący wkład w ten sukces miał nowo wprowadzony model Kylaq. Do końca czerwca odebrało go ponad 20 000 klientów. Wyniki wzmacniają pozycję Škody wśród siedmiu wiodących marek motoryzacyjnych w Indiach.

W marcu 2025 roku Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (ŠAVWIPL) osiągnęła kamień milowy – 500 000 wyprodukowanych silników w fabryce w Pune.

W Wietnamie rozpoczęła się sprzedaż modelu Kushaq – produkowanego lokalnie we współpracy z grupą Thanh Cong. Škoda wykorzystuje synergie z Indiami, importując zestawy montażowe (CKD) do finalnego montażu. Obok Kushaqa w ofercie wietnamskiej Škody znajdują się także SUV-y Karoq i Kodiaq, które są importowane z Europy. W nadchodzących miesiącach gama zostanie rozszerzona o sedana Slavia, który również będzie montowana lokalnie z zestawów CKD produkowanych w Indiach.

