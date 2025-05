Skoda Elroq 60, czyli prosto i sprytnie – elektrycznie

Nowy rozdział w elektryfikacji Skody zaczyna się właśnie od tego modelu. Elroq 60 to kompaktowy SUV, który plasuje się tuż pod Enyaqiem, a jego zadaniem jest otworzyć markę na klientów szukających auta elektrycznego z bardziej miejskim, ale nadal praktycznym charakterem.

Nowa twarz Skody

Już na pierwszy rzut oka widać, że Elroq zapowiada stylistyczne zmiany w gamie Skody. Zamiast klasycznego logo mamy napis ŠKODA rozciągnięty na masce, a całości dopełnia wąski pas świetlny i geometryczne reflektory, które sprawiają, że auto wygląda nowocześnie i zdecydowanie. Tylna część nadwozia to typowy dla minimalizm, jest zatem prosto, czysto, ale z charakterem. Auto zdecydowanie ma swój styl i potrafi obrócić głowy zainteresowanych ciekawą stylistyką przechodniów.

Funkcjonalność przede wszystkim

Kokpit Elroqa jest schludny i logicznie rozplanowany. Dominującym elementem deski rozdzielczej jest duży, 13-calowy wyświetlacz centralny, będący jednocześnie centrum dowodzenia. Większość funkcji została schowana pod rozbudowanym menu, jednak przemyślane pozwala szybko zorientować się w topografii graficznego softu. Kierowca korzysta przede wszystkim z wirtualnych zegarów, które są standardem dla każdej wersji wyposażenia. Fani fizycznych przycisków mogą być rozczarowani, ale Skoda broni się intuicyjną obsługą systemów sterowania.

Wielki plus należy się za duże i wygodne fotele. Zajęcie poprawnej i komfortowej pozycji zajmuje kilka sekund, a do tego projektanci zadbali o przestrzeń dla pasażerów na każdej wysokości kabiny. Kanapa tylna jest dzielona i całkiem wygodnie podróżować na niej będą nawet trzy osoby o posturze crossfitowca. Szczególnie dużo przestrzeni jest na wysokości nóg, co jest z resztą domeną i znakiem firmowym wszystkich modeli z Mlada Boleslav. Bagażnik ma pojemność 470 dm3, jest ustawny i okazuje się niezwykle pojemny. Ma podwójną podłogę, dzięki czemu w aucie da się utrzymać porządek. Testowany egzemplarz wyposażony był w wygodne, elektryczne otwieranie i zamykanie za pomocą gestów. Poszycie drzwi bocznych zachodzi na progi, dzięki czemu nie występuje problem ubrudzonych nogawek podczas wysiadania.

W tym miejscu warto dodać, że nowy SUV w gamie Skody, podobnie jak jego większy brat (siostra), produkowany jest z materiałów wykorzystujących surowce wtórne. Materiały deski rozdzielczej i tkaniny siedzeń zawierają włókna wykonane z butelek PET, elementy wygłuszeń wykonano ze sprasowanych tekstyliów, a szyby zawierają aż 20 procent szkła odzyskanego w procesie recyklingu.

Skonfigurowany optymalnie

Elroq 60 bazuje na modułowej platformie MEB, skonstruowanej na potrzeby elektrycznych modeli koncernu Volkswagen i sprawdzonej w boju na modelach Enyaq, ID.3 czy ID.5 (modele Volkswagen). W testowanym wariancie do dyspozycji mieliśmy 204 konie mechaniczne i 310 Nm momentu obrotowego, przekazywane wyłącznie na tylną oś.

W katalogu Skody można przeczytać, że model Elroq 60, wyposażony w akumulator o pojemności 59 kWh netto pozwala na przejechanie około 430 km wg WLTP. Rzeczywistość i realne warunki na drodze weryfikują te dane, ale nie są brutalne dla miejskiego SUV-a. Auto w mieście jest w stanie pokonać dystans bliski 400 kilometrów, co jest wynikiem więcej niż zadowalającym. Zestawiając ten dystans ze statystykami, mówiącymi, iż dziennie, w aglomeracji takiej jak Warszawa, pokonuje się do 60 km, prądu w baterii wystarczy bez problemu na tydzień. Naturalnie, jeśli przebiegi dzienne są mniejsze, rzadziej będzie trzeba korzystać z ładowarki. Nieco inaczej rzecz ma się w trasie. Tu podczas spokojnej jazdy będzie można pokonać dystans maksymalnie 320 km. „Spokojniej”, należy rozumieć, nie przekraczającej 100 km/h. Jeśli jednak zaczniemy korzystać z możliwości i osiągów elektrycznego silnika może się okazać, że trzeba będzie uzupełnić energię już po 250 kilometrach. Dla osób częściej korzystających z dróg szybkiego ruchu i autostrad Skoda przewidziała model Elroq o oznaczeniu 80. Szybkie ładowanie DC (do 165 kW) pozwala uzupełnić energię od 10 do 80% w niecałe pół godziny i ten wynik należy uznać za więcej niż dobry i to nie tylko w klasie elektrycznych kompaktowych SUV-ów.

Wrażenia z jazdy – komfort i przewidywalność

204 konie mechaniczne pozwalają jednak poczuć się swobodnie w każdej sytuacji drogowej. Auto przyspiesza rewelacyjnie, a dynamika subiektywnie dorównuje autom potocznie określanym jako usportowione. Pierwsze 100 km/h pojawia się na wyświetlaczy po 8 sekundach, a reakcja na polecenia prawej stopy jest natychmiastowa i bezkompromisowa.

Zawieszenie należy określić jako sztywne, co w połączeniu z masą własną (ok. 1,8 tony) sprawia, że Elroq dobrze trzyma się drogi. Jazda krętymi drogami należy do ponadprzeciętnie przyjemnych, dodatkowo kierowca czuje, że napędzane są koła tylne, co potęguje przyjemność prowadzenia. Na zakrętach nadwozie nie przechyla się przesadnie, a układ kierowniczy daje wystarczająco dobre wyczucie, by jechać pewnie, na granicy sportowych emocji. Tylny napęd pozwolił na zwiększenie wykrzyżu przednich kół, dzięki czemu Skoda jest niesamowicie zwrotna podczas parkingowych manewrów.

Na słowa uznania zasługuje wyciszenie kabiny. W aucie panuje cisza kojarzona z modelami marek premium i nawet podczas szybkiej jazdy, powyżej 120 km/h, do uszu pasażerów nie docierają odgłosy jezdni. Dopiero w okolicach maksymalnej dozwolonej w Polsce prędkości maksymalnej na autostradzie zaczyna pojawiać się szum opływającego karoserię powietrza.

Mocny zawodnik

Czy można zaryzykować stwierdzenie, że Skoda Elroq 60 jest rewolucją w europejskiej elektromobilności? To dopracowane auto pełne ciekawych rozwiązań technicznych i elementów, które czeski producent określa mianem „Simply Clever”. Zużycie prądu da się utrzymywać poniżej 20 kWh/100 km nawet poza miastem, a to naprawdę dobry wynik. Model korzysta ze sprawdzonej techniki, dopieszczonej szeregiem optymalizacji, pozwalającymi konkurować na coraz ciaśniejszym rynku. Obszerne wnętrze, sporych rozmiarów bagażnik i niewiarygodna wręcz zwrotność każą podejrzewać, że wkrótce model Elroq stanie się codziennością miejskich ulic i parkingów.

Materiały prasowe Skoda/ Redakcja