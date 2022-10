Słowenia demaskuje propagandę rosyjską o brudnej bombie

Rząd Słowenii zareagował na informacje ministerstwa spraw zagranicznych Rosji, które oskarżyło Ukrainę o chęć użycia tzw. brudnej bomby. Jedno ze zdjęć, które wykorzystali Rosjanie, zostało zrobione kilkanaście lat temu i należy do słoweńskiej firmy.

Źródło: Freepik

24 października rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych stwierdziło, że „dwie ukraińskie organizacje dostały polecenie wykonania tzw. brudnej bomby” a prace nad nią są na ukończeniu.

💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 24, 2022