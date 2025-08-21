Słuchaj wiedźmo – ostra riposta po ataku zdobywczyni Hieny Roku

Prowadząca programy w TVP w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf zaatakowała na X twórcę Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Zdobywczyni przyznawanej przez SDP Hieny Roku nazwała Stanowskiego „fejkowym moralistą”. Dziennikarz odpisał jej: „Słuchaj wiedźmo…”

Znany z ostrego języka publicysta, twórca Kanału Zero, były kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski ostro zareagował na atak prowadzącej programy w prorządowej TVP w likwidacji Doroty Wysockiej-Schnepf.

„Fejkowy moralista” i „wiedźma”

Zdobywczyni antynagrody dziennikarskiej przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ogłosiła na X, że twórca Kanału Zero próbuje ocieplić swój wizerunek. „Odgłosy z kanałów: gorączkowe prace nad planem ocieplenia ufajdanego wizerunku kapłana mamony. Najpewniej stanie na zrzutce. Najlepiej na dziecko. Albo całą grupę dzieci. Chorych, pokrzywdzonych. Niech choć one zyskają na tym, że kreacja fejkowego moralisty wypadła poniżej zera” – napisała na X laureatka Hieny Roku.

Dorocie Wysockiej-Schnepf w swoim stylu odpowiedział Krzysztof Stanowski. „Słuchaj wiedźmo ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty – w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne tradycje” – podkreślił Stanowski.

Genezy konfliktu należy doszukiwać się w starciu obojga oponentów 12 maja br. podczas debaty przed wyborami w TVP w likiwdacji. Stanowski wypomniał Wysockiej-Schnepf prorządowy charakter jej programów. Zganił ją za – jego zdaniem – skrajną nierzetelność w prowadzonych przez nią rozmowach w TVP w likwidacji.

Arcykapłanka propagandy

Wymiana zdań między Stanowskim a Wysocką-Schnepf podczas debaty prezydenckiej 12 maja br. na pewno przejdzie do historii polskich mediów. „Bardzo się cieszę, że jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy” – mówił dziennikarz i kandydat Krzysztof Stanowski o prowadzącej debatę Dorocie Wysockiej-Schnepf. „Wprawdzie sądziłem, że spali się pani ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych zaprotestowała przeciwko pani obecności na tej debacie, ale widocznie oczekiwałem zbyt wiele” – zaznaczył.

„Cóż nie jest to pierwszy raz w historii, gdy osoba nazwiskiem Schnepf przepytuje Polaków. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd cali i zdrowi” – podkreślił Stanowski nawiązując do zbrodni komunisty, żołnierza Armii Czerwonej i LWP – teścia prowadzącej, Maksymiliana, uczestniczącego w pacyfikacji Polaków przez komunistyczne oddziały podległe Sowietom, czyli Obławie Augustowskiej.

„W uzupełnieniu do wypowiedzi pana Stanowskiego zacytuję profesora Bartoszewskiego, który mówił, że kiedy pijany zwymiotuje nam w autobusie, to nie jest to obelga, lecz coś nieprzyjemnego. Nie każdy może mnie obrazić” – replikowała podczas debaty Wysocka-Schnepf.

Na to z kolei zareagował ostro twórca Kanału Zero. „ (…) prośba do pani prowadzącej, żeby pilnowała zegara, bo takie są jej tutaj zadania i nic więcej” – powiedział Stanowski.

hub/ X