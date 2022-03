Socjaliści z zagłębia Nord Stream 2 biorą pod uwagę możliwość importu gazu spoza Rosji przez Polskę Alert

Terminal Hrvatska. Pływający terminal LNG. Fot.: INEA/Komisja Europejska

Socjaliści z Meklemburgii Pomorza-Przedniego, landu-gospodarza projektu Nord Stream 2 zamrożonego w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainie podają, że rząd federalny bierze pod uwagę możliwość sprowadzania gazu przez Polskę, z pomocą projektów Baltic Pipe oraz terminalu LNG w Świnoujściu.

Meklemburski klub poselski SPD po trudnych tygodniach tej partii w regionie zaprosił na rozmowę z prasą. Na pytanie BiznesAlert.pl o wdrożenie konkretnych mechanizmów zapobiega ingerencji i współpracy z rosyjskimi firmami w projektach energetycznych, takich jak kwestie wodoru i OZE, lider grupy parlamentarnej SPD Julian Barlin odpowiedział, że ten temat należy do całego pakietu wytycznych, które parlament landowy jednogłośnie zdecydował. Jednak konkretne ustawy i mechanizmy należą do egzekutywy i będą tam skonkretyzowane.

Na pytanie dziennikarzy o to, czy jest możliwość natychmiastowego zamknięcia Nord Stream 1 Barlin odpowiedział, powołując się na konieczność bezpieczeństwa dostaw. Padł także temat fundacji, która powstała jeszcze wraz z budową Nord Stream 1. Ostseestiftung ma ta sama konstrukcje, jak Klimaschutz Stiftung, która powstała przy okazji budowy Nord Stream 2 i mogła służyć do osłony tego projektu przed sankcjami USA. Julian Barlin nie znalazł odpowiedzi na pytanie o to, czy Ostseestiftun g jeszcze legalnie funkcjonuje, mimo że wycofali się z jej zarządu emisariusze rządu landowego, Jürgen Buchwald i Christian Pegel. Tłumaczył, że jest ekonomistą, a nie prawnikiem. Na pytanie BiznesAlert.pl o to, czy meklemburska SPD uwzględnia też możliwość zakupu gazu norweskiego przez gazoport w Świnoujściu i Baltic Pipe Barlin odpowiedział, że rząd federalny uwzględnia w swoich planach wszystkie możliwości dostaw.

Uwe Reißenweber z wydawnictwa SVZ spytał o 100 miliardów projekt zbrojeniowy Niemiec i zwrócił uwagę na fakt, że koalicjant SPD w Meklemburgii Pomorzu-Przednim jest temu przeciwny. Barlin odpowiedział, że wspólny rząd landowy będzie to komentował, gdy projekt nabierze konkretów, bo teraz nie wiadomo jeszcze, na czym ma dokładnie polegać.

Aleksandra Fedorska