Na zdjęciu podpisanie umowy na dostawę autobusów i ładowarek do Wrocławia, 3 czerwca 2025 r. Firma Solaris, po dwóch latach strat zaczęła przynosić zyski. Fot.: Solaris

Znany producent miejskich autobusów, głównie zero i niskoemisyjnych oraz trolejbusów po dwóch latach strat wyszedł nad kreskę. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 61,7 miliona złotych, przy blisko 4 miliardach złotych przychodów ze sprzedaży. Portfel zamówień wynosił ponad 1600 pojazdów, co zapewnia firmie stabilną sytuację także w 2025 roku.

Solaris Bus & Coach z podpoznańskiego Bolechowa to jeden z europejskich liderów w produkcji autobusów, głównie miejskich oraz trolejbusów. W ciągu 29 lat firma dostarczyła ponad 26 tysięcy pojazdów, które jeżdżą w 33 krajach i 850 miastach w całej Europie i poza nią. Od 2018 roku po sprzedaży udziałów przez założycieli małżeństwo Krzysztofa i Solange Olszewskich firma jest własnością hiszpańskiej grupy CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), producenta pociągów z siedzibą w baskijskim Beasain, notowaną na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji. Pozyskanie silnego inwestora nie uchroniło jej przed (przejściowymi) kłopotami. Jednak widać już wyraźne oznaki poprawy.

Wreszcie zysk, pod dwóch lat pod kreską

Jak wynika ze sprawozdania grupy kapitałowej za 2024 roku, firma sprzedała łącznie 1526 pojazdów, co oznacza wzrost o 8,2 procent w porównaniu do 2023 roku. Autobusy bateryjne, wodorowe, trolejbusy i pojazdy hybrydowe stanowiły rekordowe 82 procent struktury sprzedaży w 2024 roku. Wzrost wolumenów przełożył się na osiągnięcie blisko 4 miliardów złotych skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej, o 7 procent wyższych w porównaniu z rokiem 2023. Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 61,7 miliona złotych, w porównaniu z 26,8 miliona straty netto rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne wyniosły 64 milionów złotych.

Tym samym po dwóch trudnych latach, kiedy bolechowski producent był pod kreską (pod koniec 2022 roku wdrożono plan naprawczo-oszczędnościowy), udało się mu wyjść na plus. Na poprawę wyników Grupy Solaris w 2024 roku największy wpływ miał wzrost wyników z działalności operacyjnej (do 214,4 miliona złotych, 83,3 miliona złotych rok wcześniej). Jak można wyczytać w sprawozdaniu, inicjatywy podjęte przez zarząd jednostki dominującej, czyli Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., przyniosły pozytywne rezultaty już w 2023 roku, jednak to w roku 2024 pozwoliły wygenerować dodatni wynik finansowy netto. Poprawę widać w różnych obszarach działalności Grupy Solaris, m.in. we wzroście przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnej poprawie rentowności, jak również wskaźników płynności.

Hybrydowy autobus Solaris, razem z ładowarką. Fot.: Solaris

Backlog na 1608 autobusów i trolejbusów

Najbliższa przyszłość Solaris Bus & Coach maluje się w jasnych barwach. Wprawdzie, jak wynika z ostatniego giełdowego raportu kwartalnego Grupy CAF działalność autobusowa wniosła mniejszy wkład do EBIT w pierwszym kwartale 2025 roku, niż prognozowano, ale ma to związek z harmonogram dostaw na ten rok, który przewiduje wyższy wolumen w drugiej połowie 2025 roku. Dlatego zarząd spodziewa się poprawy profilu rentowności. Bolechowski producent zakończył 2024 rok ze zdywersyfikowanym geograficznie portfelem zamówień na lata 2025-2026 o wartości 1,44 miliarda euro, obejmującym 1608 pojazdów, co pozwala na przewidywanie stabilnej sytuacji finansowej w 2025 roku.

Warto dodać, że gros, bo 77 procent mają w nim autobusy zeroemisyjne, czyli elektryczne i wodorowe (419 sztuk). Trolejbusy stanowią 11 procent, a autobusy hybrydowe – 4 procent. W sumie pojazdy zero i niskoemisyjne mają już 92-procent udział w portfelu, rekordowy w blisko 30-letniej historii wielkopolskiej firmy. To skutek tego, że głównymi klientami są operatorzy publiczni z Unii Europejskiej, którzy wymieniają tabor na zielony.

Backlog nadal rośnie. W marcu 2025 roku bolechowickiemu producentowi udało się zdobyć pierwszy kontrakt w Kanadzie od operatora TransLink z Vancouver, który może być największym kontraktem w historii Solaris Bus & Couch. Umowa podstawowa obejmuje dostawę 107 pojazdów. Odbiorca może jednak skorzystać z opcji na maksymalnie 201 trolejbusów 12-metrowych i do 204 dodatkowych 18-metrowych przegubowców. Według raportu Grupy CAF, wartość umowy podstawowej wynosi około 120 milionów euro, z możliwymi opcjami na około 4-krotność tej kwoty, co daje łącznie 600 milionów euro. Zgodnie z umową pierwsze dostawy do Vancouver zaplanowano w 2026 roku, i będą kontynuowane w 2027 roku.

Dobre pierwsze półrocze 2025 roku

Innym duże zamówienie udało się zdobyć w Szwecji. Firma dostarczy łącznie 170 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 15 LE do Sztokholmu, w ramach dwóch umów, w tym 89 pojazdów dla operatora Nobina Sverige AB, swojego wieloletniego klienta oraz 81 autobusów dla VR Sverige AB. Wartość tych kontraktów, zarząd CAF szacuje na ponad 100 milionów euro.

CAF w raporcie informuje, o zdobytym w pierwszym kwartale 2025 roku kontrakcie na dostawę 17 przegubowych autobusów elektrycznych Urbino (18-metrowych) do Poznania, w ramach umowy zawartej z MPK Poznań. Jego wartość to około 20 milionów euro. W drugim kwartale 2025 roku firma pozyskała zamówienia na dostawy pojazdów dla pięciu polskich samorządów: Krakowa (37 autobusów mild hybrid), PKM Jaworzno (7 sztuk Solaris Urbino 12 electric), Wrocławia (7 sztuk elektrycznych Urbino 12), Płocka (18 wodorowców Urbino 12 hydrogen), Lublina (20 przegubowych 18 metrowych Urbino hybrid).

Pod koniec czerwca udało się jej zdobyć gigantyczny kontrakt od Berliner Verkehrsbetriebe. BVG zdecydowało o zakupie 270 przegubowych Solarisów Urbino 18 electric. Rozszerza to zamówienie złożone w grudniu 2023 roku, które obejmowało pierwsze 50 przegubowych Solarisów. Umowa ramowa zakłada możliwość elastycznego i dostosowanego do zapotrzebowania zamówienia do 700 elektrycznych autobusów przegubowych w ciągu 8 lat.

Już wcześniejszy wzrost zamówień najwyraźniej pociągnął za sobą zwiększenie zatrudnienia. Na koniec 2024 roku wynosiło ono 2 673 osób, o 329 netto więcej niż rok wcześniej (do pracy przyjęto 540 osób). W 2023 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 176 pracowników.

Tomasz Brzeziński