Spada tranzyt rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę w związku z wojną

Przepływy rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę spadły w środę o jedną czwartą, ponieważ Kijów wstrzymał tranzyt na jednej z istotnych tras. Ukraińcy argumentują, że ma to związek z działaniami wojennymi.

Gazprom przekazał, że nadal wysyła gaz do Europy przez Ukrainę, ale w środę odnotowano wolumen na poziomie 72 mln m sześc., w porównaniu z 95,8 mln m we wtorek.

Spółka GTSOU, która obsługuje ukraiński system gazowy, podała we wtorek, że zawiesi przepływ gazu przez punkt tranzytowy Sochranówka, przez który przepłynęła prawie jedna trzecia paliwa przesyłanego z Rosji do Europy przez Ukrainę. BiznesAlert.pl podawał, że Ukraińcy uzasadnili ten ruch „siłą wyższą”; wiadomo jednak, że chodzi o działania wojenne. Gaz do Europy ma płynąć przez punkt Sudża.

Gazociąg przez punkt Sochranówka przebiega przez ukraiński obwód ługański, którego część znajduje się pod kontrolą sił rosyjskich. Sudża leży dalej na północny zachód. Gazprom z kolei twierdzi, że „technologicznie niemożliwe” jest przeniesienie wszystkich wolumenów na trasę przez Sudżę, jak proponowała GTSOU.

