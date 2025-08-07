Zarząd i rada nadzorcza niemieckiej grupy medialnej ProSiebenSat.1 opowiedzieli się w środę za przyjęciem oferty holdingu MediaForEurope, należącego do spadkobierców byłego premiera Włoch, Silvio Berlusconiego. Ostateczna decyzja należy do akcjonariuszy.

MFE już teraz jest właścicielem ponad 30 procent akcji ProSiebenSat.1 i chce zwiększyć tę pulę, by zdobyć pakiet większościowy. Włosi oferują za jedną akcję niemiecką 4,48 euro oraz 1,3 swojej akcji. Łącznie daje to 8,62 euro. Oprócz włoskiego koncernu, czeski inwestor finansowy PPF również złożył ofertę przejęcia. Oferuje on akcjonariuszom ProSiebenSat.1 siedem euro za akcję. Podczas gdy wartość oferty MFE zależy częściowo od przyszłego kursu, to w przypadku oferty PPF inwestorzy otrzymaliby już ustaloną kwotę w gotówce. Obie oferty przejęcia są ważne do 13 sierpnia.

Paneuropejska grupa nadawcza

Włoska grupa MediaForEurope należy do dzieci zmarłego w 2023 roku byłego szefa włoskiego rządu Silvio Berlusconiego. Firma planuje stworzyć paneuropejską grupę nadawczą. Jeszcze w 2019 roku Pier Silvio Berlusconi, syn charyzmatycznego włoskiego przywódcy ogłosił, że chce rzucić wyzwanie amerykańskim gigantom streamingowym, takim jak Netflix i Amazon. Przejęcie ProSieben Sat1 byłoby kolejnym krokiem w tym kierunku. Niemiecka korporacja to jeden z największych koncernów mediowych w Europie, z siedzibą w Unterfoehring pod Monachium. Ma ona około 15 procent w niemieckim rynku telewizyjnym. Jej główny konkurent RTL Group – 23,3 procent.

Ewentualna transakcja przejęcia nie ma tylko wymiaru ekonomicznego. Mimo, że chodzi o prywatną firmę notowaną na giełdzie, swoje zainteresowanie i obawy całą sprawą wyraźnie zasygnalizował niemiecki rząd federalny. Pełnomocnik ds. kultury i mediów Wolfram Weimer w rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel” wyrażał wątpliwości, czy niezależność dziennikarska i gospodarcza zostanie zachowana również po zmianie właściciela.

– Zmiana właściciela nie może prowadzić do ograniczenia niezależności dziennikarskiej. Władza mediów nigdy nie jest neutralna – kto je kupuje, ponosi odpowiedzialność polityczną – powiedział. Weimer zaprosił Berlusconiego na rozmowę do urzędu kanclerskiego. Spotkanie ma się odbyć we wrześniu.

– Musimy wiedzieć, jaki będzie wpływ polityczny nowych, zagranicznych właścicieli. (…) Jeśli zagraniczny inwestor przejmuje i może kontrolować tak ważną instytucję kształtującą opinię publiczną w Niemczech, powinniśmy dokładnie przyjrzeć się, kto za tym stoi i jakie ma powiązania – stwierdził Weimer.

Również Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy (DJV) uważa, że polityczne afiliacje włoskiego koncernu są niebezpieczne. – Od dawna ostrzegamy przed przejęciem przez spadkobierców Berlusconiego. Z jednej strony z obawy o miejsca pracy dziennikarzy, z drugiej strony ze względu na niepokojącą bliskość mediów MFE do prawicowych populistycznych poglądów – powiedział przewodniczący DJV Mika Beuster.

Skomplikowany obraz sondażowy

Z badań zaufania Niemców do mediów, prowadzonych co roku przez sondażownię infratest dimap wyłania się skomplikowany obraz. Najnowsze wyniki (maj 2025 roku) wskazują, że 68 procent Niemców nie ufa prywatnym nadawcom radiowo-telewizyjnym. W przypadku mediów publicznych odsetek ten wynosi 42 procent. Ofertę informacyjną prywatnych telewizji, jako „niewiarygodną” określa 56 procent ankietowanych. W przypadku telewizji publicznych – 32 procent.

W 2023 roku światło dzienne ujrzały informacje o tym, że ówczesny rząd (SPD-FDP-Zieloni) płacił dziennikarzom za różne usługi, takie jak moderowanie dyskusji, pisanie tekstów, redagowanie tekstów rządowych, szkolenie polityków, prowadzenie wykładów i innych wydarzeń. Na rządowej liście płac znalazło się około 200 pracowników mediów, w tym czołowi prezenterzy telewizyjni.

Komentując tę aferę w rozmowie z PAP, belgijski historyk David Engels ocenił, że „w RFN istnieje niemal nierozerwalna więź między mediami a rządem”. Wskazał też na badania, z których wynika, że niemieckie środowisko dziennikarskie jest zdominowane przez lewicowo-zieloną ideologię, co ma wpływ na sposób relacjonowania zdarzeń.

– Konserwatywne opinie czy konserwatywni politycy są w większości nieobecni w niemieckich mediach, z wyjątkiem “ostrzeżeń” przed “skrajną prawicą” – mówił Engels.

Przejęcie ProSiebenSat1 przez MFE mogłoby oznaczać zakwestionowanie tej symbiozy i tego ideologicznego monopolu.

Artur Ciechanowicz