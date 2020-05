Spięcie BiznesAlert.pl. Białoruskie miraże dywersyfikacji paliwowej (AUDIO) Alert

Przez długie lata energetyka Białorusi była praktycznie zespawana z rosyjską. Dopiero od niedawna wydaje się, że Mińsk chce zmienić ten stan rzeczy.

W dzisiejszym wydaniu naszego podcastu dziennikarze BiznesAlert.pl Bartłomiej Sawicki i Mariusz Marszałkowski zastanawiają się nad możliwościami dywersyfikacji dostaw paliw. Z technicznego punktu widzenia interesującą opcją dla Białorusi jest powstający Gazociąg Polska-Litwa. Chociaż na chwilę obecną uniezależnienie Mińska od dostaw rosyjskiego gazu jest mało prawdopodobne, to inaczej wygląda to w przypadku dostaw ropy, i tutaj swoją rolę ma do odegrania Polska.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na SoundCloud i Spotify.