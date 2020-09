Spięcie BiznesAlert.pl. Prawda o Nord Stream 2, której nie chcą powiedzieć Niemcy Alert

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski po raz kolejny zadają pytania o los kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2.

Otrucie Aleksieja Nawalnego przyniosło skutek odwrotny do zamierzonego przez Kreml. Okazało się, że zamiast wzbudzić strach, Moskwa wzbudziła w Unii Europejskiej powszechny sprzeciw wobec współpracy z nią, czego efektem jest obecna narracja coraz szerszych kręgów politycznych w Europie. Można powiedzieć, że jeszcze nigdy Nord Stream 2 nie miał w Brukseli tylu przeciwników, co teraz. Mimo to jest on ukończony w ponad 90 procentach. Co się stanie z gazociągiem, który dzieli Niemcy i Europę?

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na YouTube, SoundCloud i Spotify.