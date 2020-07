Spięcie BiznesAlert.pl. Czy Polska będzie neutralna klimatycznie? Zgrzyt w rządzie Alert

Unia Europejska chce wykorzystać pandemię koronawirusa do przyspieszenia polityki klimatycznej. Uzależniona od węgla Polska z kolei powtarza, że należy się jej specjalne traktowanie. W dzisiejszym wydaniu Spięcia BiznesAlert.pl przyglądamy się sporom na ten temat w gronie polskiego rządu.

Idea neutralności klimatycznej polega na tym, żeby do 2050 roku państwa Unii Europejskiej emitowały tyle samo dwutlenku węgla, co pochłaniały. Jest to konieczność w związku z postępującymi zmianami klimatu. Dziennikarze BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski analizują szczegóły polskiego stanowiska w tej sprawie, ponieważ polityczna decyzja o dążeniu do tego celu rodzi wiele kontrowersji.

