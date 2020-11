Spięcie BiznesAlert.pl. Czy Unia Europejska to nowy Związek Sowiecki? Alert

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski rozmawiają o kryzysie w stosunkach Warszawy z Brukselą i tłumaczą co członkostwo w Unii Europejskiej oznacza dla polskiej energetyki.

Polska i Węgry chcą zablokować budżet Unii Europejskiej, która chce powiązać wypłatę środków z praworządnością. Do polskiego dyskursu politycznego wróciło słowo Polexit; byłby on dla Polski katastrofą polityczną i ekonomiczną i warto się zastanowić nad znaczeniem przynależności do UE dla polskiego sektora energetycznego. Chociaż Unia Europejska narzuca wysokie tempo transformacji energetycznej, które może być istotnym problemem dla polskich koncernów, to oferuje przy tym poważne wsparcie finansowe i nie tylko.

