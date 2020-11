Śpiewak: Nie ma ucieczki przed atomem (ROZMOWA) Atom

W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl aktywista społeczny i samorządowiec Jan Śpiewak mówi o konieczności inwestycji w energetykę jądrową.

Jan Śpiewak argumentuje, że atom jest sposobem na szybką dekarbonizację sektora energetycznego, co w przypadku Polski jest szczególnie ważne. Zwraca on uwagę, że w krajach europejskich kolejne reaktory są wyłączane i zastępowane nie źródłami odnawialnymi, ale w głównej mierze węglem. Nasz rozmówca uważa, że o ile energetyka odnawialna powinna być rozwijana, to potrzebuje ona stabilnego i czystego wsparcia, które zapewni właśnie energetyka jądrowa.

