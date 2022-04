Spółka KGHM chce w tym roku przetestować swój pojazd elektryczny Alert

Zanper. Fot. KGHM ZANAM

KGHM Zanam planuje na ten rok finalne testy elektrycznego pojazdu górniczego Zanper 2.0. na podwoziu własnej konstrukcji, co otworzy drogę do uruchomienia jego produkcji seryjnej, podała spółka. W 2021 roku KGHM Zanam rozpoczął również projekt elektrycznego wozu odstawczego (HT24E) o ładowności 24 ton.

Elektromobilność w KGHM

– W 2021 roku inżynierowie KGHM Zanam zakończyli prace koncepcyjne i projektowe dotyczące pojazdu elektrycznego Zanper 2.0. na podwoziu własnej konstrukcji, co umożliwiło rozpoczęcie budowy jego prototypowego egzemplarza. To udoskonala wersja pojazdu Zanper, pierwotnie wykorzystującego podwozie samochodu Toyota Land Cruiser. W przypadku Zanpera 2.0. zastąpiono je własną konstrukcją, przez co pojazd w stu procentach stanowi owoc pracy intelektualnej kadry KGHM Zanam – czytamy w komunikacie.

Bezemisyjny pojazd będzie służył do bezpiecznego transportu osób i materiałów w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź. Produkt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku krajowego, jednak spółka wiąże z nim także plany eksportowe, podkreślono. – Finalne testy pojazdu Zanper 2.0. zostaną zrealizowane w 2022 r., co otworzy drogę do uruchomienia jego produkcji seryjnej, w 2021 roku rozpoczęto również projekt elektrycznego wozu odstawczego (HT24E) o ładowności 24 ton – czytamy dalej.

KGHM/Michał Perzyński