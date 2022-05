Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe czeka na postępowanie dot. decyzji środowiskowej Alert

Preferowana lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Grafika: Polskie Elektrownie Jądrowe

Spółka PEJ oczekuje na wznowienie przez GDOŚ postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej,

w tym zapewnienie udziału społeczeństwa w tym procesie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z obowiązującym PPEJ, Polska dąży do budowy i użytkowania sprawdzonych, wielkoskalowych, wodnych ciśnieniowych rektorów generacji III(+).

Prace spółki PEJ nad raportem środowiskowym trwały kilka lat, z czego badania środowiskowe i lokalizacyjne prowadzono od 2017 roku. Na etapie prac nad raportem środowiskowym najbardziej zaawansowane rozmowy dotyczące wyboru technologii na poziomie międzynarodowym rząd RP prowadził z USA, co zostało potwierdzone kolejnymi podpisanymi umowami typu Memorandum of Understanding oraz Międzyrządową Umową między Polską, a USA w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniem GDOŚ, spółka PEJ była zobowiązana na potrzeby raportu środowiskowego opisać rozważany typ reaktorów wraz ze schematem funkcjonowania elektrowni oraz różnymi systemami chłodzenia. Mając więc na uwadze harmonogram Programu, istotność możliwie szybkiego oddania do użytku pierwszego bloku elektrowni przy zachowaniu najwyższych zasad bezpieczeństwa oraz złożony charakter tego typu analiz i modelowań, w raporcie środowiskowym przedstawiono charakterystykę inwestycji realizowanej z przykładowym zastosowaniem do trzech energetycznych bloków jądrowych z reaktorami AP1000 o łącznej mocy do 3750MWe.

Spółka PEJ informuje, że przedłożenie Raportu w takim kształcie nie oznacza dokonania wyboru technologii reaktora pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ale stanowi etap działań przygotowawczych służących realizacji kluczowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju dokumentu PPEJ i wykonaniu międzyrządowej umowy między Polską, a USA. Przyjęcie konkretnego założenia odnośnie technologii już na etapie tworzenia Raportu pozwoliło zbadać w sposób kompleksowy wpływ na środowisko. Zaawansowanie działań prowadzących do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce pozwoli uniknąć lub ograniczyć odchylenia od przyjętego w PPEJ harmonogramu realizacji inwestycji w przypadku wyboru przez Radę Ministrów technologii AP1000 w przyszłości. Powyższe nie przekreśla zarazem możliwości użycia zgromadzonych przez spółkę danych do sporządzenia raportu w oparciu o inną technologię, w przypadku stosownej decyzji Rządu RP w tym zakresie.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Mariusz Marszałkowski