Sprawa jachtów z KPO trafi do Prokuratury Europejskiej

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, przekazał, że jeszcze dzisiaj sprawa dotycząca dofinansowań z KPO dla branży HoReCa trafi do Prokuratury Europejskiej. Dotyczy to doniesień o nieprawidłowościach we wnioskach i pozyskiwaniu m.in. funduszy na jachty, które nie służyły rozwojowi działalności.

Z czwartku na piątek media informowały o wnioskach o dofinansowanie z KPO, które miało trafić do branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia). Wśród beneficjentów znalazły się osoby, które w opisie projektu podały tylko swoje imię i nazwisko czy firma sprzątająca z Łodzi potrzebująca pieniędzy na wypożyczalnie jachtów. W mediach społecznościowych funkcjonowały grupy, w której ogłaszano sprzedaż, lub chęć zakupu, spółki spełniającej wymogi programu.

Waldemar Żurek, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, zapowiedział, że postępowanie jeszcze dzisiaj trafi do Prokuratury Europejskiej.

– To postępowanie będą prowadzić niezależni prokuratorzy – dodał.

Powiedział również, że nie zostanie powołana komisja śledcza, o którą zabiega opozycja. Zdaniem ministra komisje były potrzebne kiedy służby nie działały w sposób odpowiedni.

Rząd wstrzymał wypłaty do wyjaśnienia sprawy. Do tej pory wypłacono około 10 procent przyznanych dofinansowań.

Zmiana prezes i wyjaśnienia minister

Do tej pory postępowanie z urzędu prowadziła Prokuratura Regionalna w Warszawia. Wszczęła czynności sprawdzające dotyczące nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Również rząd zapowiedział zbadanie doniesień.

Swoje stanowisko straciła Katarzyna Duber-Stachurska, była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Która w poniedziałek powiedziała, że jej agencja pełniła funkcję wykonawczą, a za kryteria odpowiada ministerstwo funduszy i polityki regionalnej.

12 sierpnia bieżącego roku szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska Nałęcz udzieli rządowi informacji w sprawie przyznania środków dla branży HoReCa. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie wyklucza zmian personalnych w rządzie.

PAP / Biznes Alert / X / Marcin Karwowski