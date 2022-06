Orlen otwiera pierwszą stację wodorową w Polsce Alert

PKN Orlen zbuduje pierwszą stację wodorowa w Polsce. Ma ona powstać w Zajezdni MPK Płaszów w Krakowie. Spółka zapowiada, że za osiem lat będzie ich około stu w całym kraju.

Autobus wodorowy. Fot, Michał Perzyński

– Dziś biznes wymaga transformacji, musimy inwestować w nowe technologie i alternatywne paliwa. To jest przyszłość, nie unikniemy inwestycji w tym kierunku. Jeśli chcemy się rozwijać, musimy zmierzać w kierunku, w który zmierza cała Europa. Widzimy w tym szansę na rozwój biznesowy. Biznes ma sens, jeśli się go łączy z innymi zadaniami. Tu mamy przykład łączenie transformacji paliwowej z komunikacją miejską – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji w Krakowie.

– Zainwestujemy w transport wodorowy 7,4 mld złotych. Paliwo wodorowe będzie pochodzić z zakładu w Trzebini. Hub wodorowy ma moc produkcyjną 50 kg na godzinę. Budujemy następny hub wodorowy we Włocławku, gdzie docelowo ma być produkowane 570 kg wodoru na godzinę, w Płocku ma być to 600 kg na godzinę. W ciągu ośmiu lat chcemy zbudować do stu stacji wodorowych. Patrzymy na rozproszoną produkcję wodoru. Chcemy, by był on nisko- i zeroemisyjny To duże inwestycje, bez nich nie będziemy konkurencyjni. To dopiero początek, chcemy współpracować z samorządami i biznesem. W kwestii rozwoju wodoru jesteśmy firmą, która jest najbardziej zaawansowana nie tylko w Polsce, ale też w regionie – zaznaczył.

– Od wielu lat Kraków w transport, który będzie odpowiadał wszelkim normom unijnym. W tej chwili nastąpił krok dalej. W 2020 roku Krakowski Holding Komunalny i MPK podpisały umowę z Orlenem o rozwoju autobusów wodorowych, w tej chwili się to spełnia. Działamy w sposób systematyczny, by osiągnąć neutralność klimatyczną. Problemem były stacje ładowania, w tej chwili jest to rozwiązane. Jeśli się to sprawdzi, będą następne. Nie pozostaje nic innego jak życzyć szczęścia – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Michał Perzyński/Jędrzej Stachura