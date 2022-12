Stacje paliw na Ukrainie żadnej pracy podczas blackoutu się nie boją Alert

Ukraiński Naftogaz opublikował listę stacji paliw marek U.GO oraz Ukrnafta, które będą pracować nawet w warunkach blackoutu, o który nietrudno w czasach inwazji Rosji na Ukrainie.

20 regionów Ukrainy będzie miało dostęp do stacji benzynowych, które są przygotowane do pracy w warunkach braku dostępu do energii elektrycznej. Dostawy paliw są istotne z punktu widzenia pracy generatorów energii coraz szerzej rozpowszechnionych na Ukrainie, która zmaga się z inwazją rosyjską, a jednocześnie jej mieszkańcy chcą cieszyć się w miarę normalnym życiem codziennym oraz działalnością gospodarczą.

– Grupa Naftogaz robi wszystko co możliwe, aby wesprzeć Ukraińców i Ukrainę w czasie wojny. Z tego względu z przyjemnością spotkamy się z nimi na stacjach U.GO i Ukrnafty wyposażonych w generatory, pozwalające nam radzić sobie pomimo przeciwności – powiedział prezes Naftogazu Oleksij Czernyszow.

Lwia część generatorów na Ukrainie pochodzi z Zachodu. Wspólnota Energetyczna koordynuje dostawy takiego sprzętu, a państwa członkowskie oraz firmy z nich pochodzące przekazują go także samodzielnie.

Naftogaz/Wojciech Jakóbik