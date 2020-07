Stańczyk: Inwestycje i akwizycje to odpowiedź PGNiG na zielony ład w ciepłownictwie Energetyka

Źródło: Operator Logistyczny Paliw Płynnych

PGNiG Termika chce poprzez bloki gazowo – parowe odpowiedzieć na kierunki transformacji w ciepłownictwie. Inwestycje i akwizycje to kierunki działań, które przedstawił przedstawił prezes zarządu PGNiG Termika Paweł Stańczyk podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku. BiznesAlert.pl jest partnerem wydarzenia.

Dominująca rola i kierunki europejskie

Branżą ciepłownicza jest w trakcie transformacji a firmy będą musiały jej sprostać. Paweł Stańczyk powiedział, że jego spółka w ostatniej dekadzie zmniejszyła emisję o 50-60 procent w zakresie emisji tlenków i pyłów. – Węgiel odgrywa dominującą rolę, ale patrzymy na kierunki europejskie, które kształtują nasze plany inwestycyjne i musimy uwzględniać te koszty w naszych planach. Prezes PGNiG przekazał że następuje zielony zwrot spółki i ma on nastąpić w ciepłownictwie. Następują zmiany w stronę gazu, a następnie podąży w stronę OZE. Pytanie kiedy to nastąpi. PGNiG Termika chce odpowiedzieć na te wyzwania inwestycjami i akwizycjami.

Inwestycje

PGNiG chce poprzez bloki gazowo – parowe odpowiedzieć na kierunki transformacji. – Z dużych bloków chcemy oddać blok gazowo – parowy i odpowiedzieć na kierunki transformacji. Chcemy oddać w najbliższym czasie blok gazowo – parowy w Stalowej Woli. To kwestia dni, tygodni jakie nam zostało do rozruchu. Jej moc w przypadku produkcji energii elektrycznej to 500 MW, a cieplna to 300 mW. Pozostałe inwestycje to także blok w Żeraniu w Warszawie. Część główna została zrealizowana, są jednak informację od wykonawcy o możliwych opóźnieniach, a te są przez nas analizowane. To jednak nie koniec. Duże przedsięwzięcie, które planujemy to podobny blok na terenie Siekierek także w Warszawie o podobniej mocy jak w Żeraniu. Drugi obiekt, jaki planujemy, to blok multi fuel, w tym na biomasę i rdf. Pytanie na przyszłość które paliwa będą dominować w miksie – wymienił. Dzięki tym inwestycjom Udział węgla w naszym portfelu spadnie ok. 90-95 procent.

Akwizycje

Drugi element, odpowiedzi PGNiG na zmiany to procesy akwizycje. – Nie jest tajemnicą, że jesteśmy zainteresowani przejęciem aktywów Tauron Ciepło. To nie jedyne działania jakie chcemy w rym zakresie podjąć. Obszar mniejszych ciepłowni, także ciepłownie samorządowe. Będziemy także chcieli inwestować w takie obiekty i im pomagać. Widzimy, że także mniejsze obiekty mogą mieć problemy. Chcemy być integratorem rynku i konsolidować aktywa.

Opracował Bartłomiej Sawicki