Starcie ministra sprawiedliwości z premierem o strategię energetyczną

Posłowie Solidarnej Polski z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na czele zaapelowali o rewizję strategii energetycznej i wykorzystanie czystych technologii węglowych. Premier ma przedstawić własną wizję, która według informacji BiznesAlert.pl kładzie nacisk na atom i Odnawialne Źródła Energii, ale nie porzuca planu odejścia od węgla.

Solidarna Polska na najbliższej Radzie Ministrów złoży wniosek o zmianę strategii energetycznej naszego kraju i oparciu jej na najnowocześniejszych technologiach energetyki węglowej – mówił Zbigniew Ziobro będący ministrem sprawiedliwości oraz liderem Solidarnej Polski wchodzącej w skład rządzącej Zjednoczonej Prawicy. – Solidarna Polska była jedynym środowiskiem, które wskazywało na zagrożenia związane z transformacją energetyczną

– Chcemy, aby ten dotychczasowy dokument został zmieniony, poprzez wypracowanie nowego dokumentu, którego głównym filarem powinno być konserwatywne podejście, czyli oparcie polskiej energetyki na polskich zasobach, na najnowocześniejszych technologiach energetyki węglowej – mówił poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, były wiceminister aktywów państwowych.

– Na Ukrainie rozgrywa się wielki dramat, śmierć kobiet, dzieci. Ale dramat rozgrywa się także w niektórych państwach UE, które są uzależnione w niemal 100 proc. od gazu rosyjskiego. I dziś poszukuje się w Unii drogi wyjścia z tej sytuacji – powiedział Michał Wójcik z Kancelarii Premiera.

– Polityka energetyczna i klimatyczna UE to polityka pana Timmermansa. Frans Timmermans (wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu – przyp. red.) to twarz głupoty. Komisja Europejska nie reagowała na sygnały, że uzależnianie całej UE i jej państw od gazu z Rosji doprowadzi do takich efektów, które dziś widzimy – ostrzegał Wójcik. – A komisarz Timmermans, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówił, że nie ma przyszłości dla węgla, teraz zmienia całkowicie stanowisko i mówi, że węgiel mieści się w tej strategii, która została stworzona przez niego. To kuriozalne.

BiznesAlert.pl ustalił, że na konferencji, na której premier RP Mateusz Morawiecki ma przedstawić plan szybszego odejścia od węglowodorów z Rosji, mają zostać także przedstawione założenia strategii energetycznej z naciskiem na energetykę jądrową, w tym małe reaktory jądrowe SMR, a także Odnawialne Źródła Energii. Na konferencji ma być także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Premier Mateusz Morawiecki jest oceniany krytycznie przez Solidarną Polskę za stan negocjacji Krajowego Planu Odbudowy oraz próbą zakończenia sporu o reformę sądownictwa przygotowaną przez resort sprawiedliwości, a kwestionowaną przez Komisję Europejską. Kolejna oś sporu to energetyka, która była przedmiotem sporu tych stronnictw w przeszłości.

Polska przedstawiła umowę społeczną z górnikami o zamknięciu ostatniej kopalni Polskiej Grupy Górniczej w 2049 roku. Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakłada odejście od węgla na rzecz gazu oraz energetyki jądrowej i odnawialnej. Konferencja premiera i minister klimatu ma się odbyć w tym tygodniu.

