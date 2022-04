Steinhoff: Fuzja Orlenu z Lotosem nie może prowadzić do monopolu Energetyka

Prof. Janusz Steinhoff podczas EKG 2019 fot. BiznesAlert.pl

Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, wystąpił na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2022 w Katowicach. – Nie można się zasłaniać bezpieczeństwem energetycznym państwa, bo tworzy się monopol, który będzie wykorzystywać swoją pozycję – powiedział o fuzji Orlenu z Lotosem.

– Zdecydowanie opowiadam się przeciwko budowie dominujących podmiotów na rynku. Mieliśmy z taką sytuacją w poprzednim systemie, gdy wszystko było państwowe, wszyscy wiemy jak to się skończyło. Niszczenie konkurencji jest najgorszym, co można zrobić w gospodarce. Gdy słyszę o dobrych wynikach spółek, zadaję pytanie, czy zostało to dokonane w warunkach dominacji na rynku czy konkurencji – mówił gość konferencji.

– Komisja Europejska zadziałała w kontekście fuzji Orlenu z Lotosem racjonalnie, natomiast z punktu widzenia Skarbu Państwa jest to szkodliwe. Potęgę Orlenu budowali poprzednicy obecnego zarządu. Potęgi podmiotu nie można budować łamiąc konkurencję w danym kraju. Decyzje te mają charakter polityczny, nie merytoryczny. Nie można się zasłaniać bezpieczeństwem energetycznym państwa, bo tworzy się monopol, który będzie wykorzystywać swoją pozycję – ocenił Steinhoff.

– Nie poparłbym podziału Orlenu po ewentualnej wygranej opozycji. Orlen jest spółką giełdową, jest to dobrze zorganizowana firma. Z kolei sprawę rozwiązywałaby mądra prywatyzacja Lotosu – zakończył.

PKN Orlen ma połączyć się z Grupą Lotos po spełnieniu warunków Komisji Europejskiej wymagającej sprzedaży części stacji oraz wpuszczenia partnera do akcjonariatu Rafinerii Gdańskiej.

Opracowali Wojciech Jakóbik i Michał Perzyński