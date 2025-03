Sukces jest na wyciągnięcie ręki. Ale każdy, kto włącza się do naszego projektu, musi w to uwierzyć – podkreśla Beata Drzazga w rozmowie z Biznes Alert.

Każdy może wygrać w Dolinie Krzemowej

Beata Drzazga to polski przedsiębiorca, twórca, właściciel i prezes wielu firm w Polsce i za granicą. Założyła m.in. Betamed, największą firmą medyczną w Polsce zajmującą się długoterminową opieką domową. Jest cenioną prelegentką na międzynarodowych konferencjach ekonomicznych i medycznych.

Od wielu lat inspiruje i doradza innym przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu, zajmuje się także działalnością charytatywną, za którą została uhonorowana Medalem Solidarności Społecznej oraz Gold Medal Award w Miami. Jest też Dziekanem Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, a od ponad roku zasiada we władzach Poland in Silicon Valley Center for Science, Innovation, and Entrepreneurship (PolSV Center).

Centrum współpracuje już z czołowymi polskimi uczelniami, takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska czy Akademia Leona Koźmińskiego.

– Ten projekt otwiera nowe możliwości dla społeczności akademickiej, łącząc polską naukę z innowacjami Doliny Krzemowej – jednym z najbardziej dynamicznych ekosystemów na świecie. Chcemy, żeby Polska stała się globalnym liderem technologicznym, wprowadzającym innowacje na styku nauki i technologii z Doliną Krzemową. Każdy przedsiębiorca, który chce zainwestować w Dolinie Krzemowej może do nas przyjść. Sukces jest na wyciągnięcie ręki. Ale każdy, kto włącza się do naszego projektu, musi w to uwierzyć – podkreśla Beata Drzazga.

Więcej o idei globalnej ekspansji polskiego biznesu i nauki dowiecie się z rozmowy Wojciecha Surmacza, gospodarza Studia Biznes Alert z gościem specjalnym, którym tym razem była właśnie Beta Drzazga.

Material #StudioBiznesAlert

Beata Drzazga – studio BA