Tauron likwiduje „białe plamy” inwestując w światłowody na południu Polski

Tauron likwiduje „białe plamy”. Spółka zakończyła tworzenie infrastruktury światłowodowej, co da szybszy internet w 142 miejscowościach w południowej Polsce.

Tauron likwiduje „białe plamy” na południu Polski

Spółka Tauron zakończyła budowę światłowodu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarze Sosnowca i Rybnika. Tym projektem spółka likwiduje tak zwane „białe plamy”, czyli miejsca, w który przepustowość nie przekraczała 30 Mb/s. – Na „Obszarze Sosnowieckim” wybudowaliśmy 775 km nowej sieci światłowodowej i 28 węzłów dostępowych. Zasięgiem sieci objęto aż 14 869 gospodarstw domowych w 142 miejscowościach – powiedział wiceprezes Tauron Obsługa Klienta Leszek Chwalik. Natomiast na „Obszarze Rybnickim” – powstało łącznie 518 km sieci, 17 punktów dostępowych obejmujących swoim zasięgiem 66 miejscowości. Na ten moment prawie 58 tysięcy gospodarstw domowych w obszarze Sosnowieckim jest gotowych do przyjmowania internetu o prędkości 100 Mb/s. – W ramach Projektu podłączono do sieci również 42 jednostki oświatowe – powiedział o inwestycji Sosnowieckiej Chwalik. W obszarze Rybnickim są to natomiast 32 placówki oświatowe.

Realizacja projektu trwała ponad trzy lata, a zakończenie wszystkich planowanych prac przewidywane jest na koniec 2022 roku. Inwestycja dla dwóch obszarów, wyniosła ponad 72 milionów złotych, z czego 44 milionów złotych, to odpowiednio rozdzielone na dwa regiony, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

