Święto adrenaliny w Energylandii.Nadchodzi Coaster Day by Lays!

Już 16 sierpnia, Park Rollercoasterów nr 1 w Europie zamieni się w centrum niesamowitych przejazdów i dobrej zabawy. To właśnie wtedy Energylandia świętuje Coaster Day by Lays, czyli dzień, który kochają wszyscy fani ekstremalnych wrażeń

i prędkości!

Ten termin w kalendarzu warto zaznaczyć grubą kreską. Dlaczego? Bo tylko 16 sierpnia będzie można zdobyć unikalny Coaster Bilet, na którym każdy przejazd wybraną kolejką zostanie nagrodzony pieczątką. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby, uczestnicy otrzymają nie tylko pamiątkowy certyfikat, ale i poczują satysfakcję, że żaden rollercoaster nie był im straszny.

Na liście legendarnych atrakcji znalazły się m.in. Zadra Made in Małopolska – najwyższy na świecie, hybrydowy rollercoaster, dynamiczny Abyssus, klasyczna Formuła, klimatyczny Fluff Choco Chip Creek oraz oczywiście Pepsi Hyperion – maszyna, od której wielu zaczyna swoją przygodę z ekstremalnymi emocjami. Każda z nich opowiada inną historię i gwarantuje zupełnie inne wrażenia!

Coaster Day by Lays to jednak przede wszystkim święto wspólnej zabawy. To dzień, kiedy fani adrenaliny spotykają się w jednym miejscu, by dzielić się emocjami, wspierać nawzajem

i wspólnie kolekcjonować chwile, które zostaną w pamięci na długo. Tym bardziej, że za oprawę odpowiada marka Lays, a zatem nie zabraknie także lekkiego dystansu, dobrego humoru i słonego smaku zwycięstwa.

Nieprzypadkowo Energylandia od lat cieszy się opinią Parku Rollercoasterów numer 1

w Europie. Tytuł ten zdobyła już dwukrotnie i nic nie wskazuje na to, by miała oddać go innym. Coaster Day by Lays to kolejny dowód na to, że w Zatorze emocje są częścią codzienności,

a dobra zabawa jest wpisana w DNA Parku. Kto zostanie nowym Coaster Masterem? Może to właśnie Ty?!