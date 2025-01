Święto gazownictwa na wiosnę w Targach Kielce

Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS to wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu ekspertów z branży gazowniczej, do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz nawiązania dobrych relacji biznesowych i handlowych. Wartość branżowych spotkań znacznie wzrasta w czasie ważnych dla branży momentów. Targi EXPO-GAS odbędą się od 8 do 10 kwietnia 2025 roku.

Rynek gazowniczy w Polsce przechodzi obecnie dynamiczne zmiany, które wynikają zarówno z transformacji energetycznej, jak i globalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym. W ciągu ostatnich lat Polska mocno zainwestowała w rozwój infrastruktury gazowej, co ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw i uniezależnienie się od tradycyjnych dostawców. Ten trend dało się odczuć już podczas minionej edycji Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Odbywającą się w cyklu dwuletnim wystawę w 2023 roku odwiedziło ponad 3500 branżowych gości. Liczba konkretnych rozmów biznesowych, bardzo ciekawa ekspozycja oraz wysoki poziom merytorycznych spotkań sprawiły, że było to prawdziwe święto gazownictwa.

Czego mogą spodziewać się goście podczas Targów EXPO-GAS 2025? Z pewnością wielu nowości. W polskim sektorze gazowym coraz większe znaczenie mają nowe technologie związane z zieloną energią, takie jak biometan i wodór. Polska planuje w najbliższych latach zwiększyć produkcję biometanu, który jest ekologiczną alternatywą dla tradycyjnego gazu ziemnego. Dodatkowo, inwestycje w technologie wodorowe mają na celu rozwój gospodarki niskoemisyjnej i redukcję emisji CO2.

Według danych URE (Urząd Regulacji Energetyki), zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2023 roku wyniosło około 22 miliardy m³, a prognozy wskazują, że w 2025 roku wzrośnie ono do 24-25 miliardów m³. Co oznacza ta perspektywa da wystawców kieleckiego wydarzenia? Z pewnością jeszcze wiele lat, w których gaza, a co za tym idzie produkty prezentowane w Kielcach będą niezbędne dla uzyskania transformacji energetycznej Polski, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, z gazem ziemnym jako jednym z ważnych „mostów” do osiągnięcia tego celu.

Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS są współorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Na kolejną edycję zapraszamy od 8 do 10 kwietnia 2025 roku.

