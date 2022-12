Jak najszybciej, najtaniej i najczyściej dostać się z Sydney to Melbourne? Alert

Jak podróżować na dalekich dystansach, co się bardziej opłaca finansowo, a co jest bardziej przyjazne dla klimatu? W Polsce cały czas czekamy na takie badania, ale Guardian Australia sprawdził, jak to wygląda na antypodach. Tam coraz bardziej popularne są podróże pociągami nocnymi, Australijczycy coraz chętniej podróżują też autokarami. Jak to więc wygląda?

Sama wielkość Australii, a także dziesięciolecia bezczynności w zakresie kolei dużych prędkości i zaniedbania istniejącej sieci kolejowej sprawiają, że przejażdżka pociągiem tutaj jest niepraktyczna. Guardian Australia przeanalizował koszty finansowe, czasowe, wygodę i emisje związane z podróżowaniem po Australii najczęściej uczęszczaną trasą, czyli z Sydney do Melbourne.

Samochód

Odległość: około 880 km, z Sydney do Melbourne.

Czas: około dziewięciu godzin, bez postojów, w zależności od natężenia ruchu.

Emisje: Około 105 kg C02 na osobę, w oparciu o średnią emisję samochodu i współczynnik obciążenia pojazdu 2,26 pasażerów, czyli średniej dla takiej podróży. Liczba ta różni się w zależności od typu pojazdu, liczby pasażerów, bagażu i wagi. W przypadku pojazdu z silnikiem Diesla ślad będzie nieco mniejszy.

W przypadku przeciętnego samochodu elektrycznego w Australii podróż zużyje około 180 kWh, a ślad węglowy zależy od tego, w jaki sposób generowana jest energia elektryczna wykorzystywana do napełniania samochodu – różni się to w zależności od stanu.

Koszt: 165-180 dolarów plus opłaty drogowe w zależności od miejsca startu i celu podróży. W pojeździe elektrycznym taka podróż może kosztować zaledwie 12 dolarów, w zależności od cen energii, współczynnika obciążenia i rodzaju pojazdu.

Werdykt: Podróżowanie samochodem z Sydney do Melbourne może być opłacalną opcją, zwłaszcza gdy w samochodzie jest kilka osób, i powoduje mniejszą emisję dwutlenku węgla niż latanie. Chociaż jest wygodny w podróży podczas pobytu w miejscu docelowym, jazda jest męcząca i wymaga postojów na odpoczynek, jeśli jest tylko jeden kierowca. Przerwanie podróży z noclegiem może wiązać się ze znacznymi kosztami noclegu.

Samolot

Dystans: Około 720 km, z lotniska w Sydney do lotniska Tullamarine w Melbourne.

Czas: Około 90 minut, wliczając średni czas kołowania.

Emisje: Około 185 kg CO2 na osobę, w oparciu o wydajność przeciętnego samolotu krótkodystansowego, który lata na tej trasie, z szacunkową liczbą 152 pasażerów w oparciu o średnie współczynniki obciążenia na trasie.

Koszt: 200-250 dolarów w jedną stronę osoba w klasie ekonomicznej w grudniu na tanim przewoźniku, ponad 500 dolarów z liniami lotniczymi oferującymi pełen zakres usług.

Werdykt: Najszybsza, ale najbardziej zanieczyszczająca środowisko opcja. Należy również wziąć pod uwagę czas potrzebny na podróż na lotniska w Sydney i Melbourne, konieczność wcześniejszego przybycia na lot i przejście przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku, co może przyćmić czas spędzony w powietrzu. Należy również wziąć pod uwagę koszt transferów lotniskowych – łącznie około 40 dolarów za osobę za transfery koleją/autobusem na każdym końcu – oraz dodanie bagażu do ceny biletu.

Pociąg

Dystans: 953 km, od głównego dworca kolejowego w Sydney do Melbourne Southern Cross.

Czas: Około 10 godzin i 50 minut.

Emisje: około 76 kg CO2 na osobę, w zależności od liczby pasażerów zgodnie z niedawnym wzrostem liczby klientów. Badania wykazały, że ślad węglowy przyszłej kolei dużych prędkości może wynosić nieco poniżej 50 kg CO2 na osobę przy użyciu w pełni zelektryfikowanej linii kolejowej w czasach, gdy znacznie większa część energii w Australii będzie generowana ze źródeł odnawialnych.

Koszt: 78 dolarów, taniej dla dzieci i osób, którym przysługują ulgi. 234 dolarów za łóżko sypialne w usłudze nocnej dla osoby dorosłej z pełną opłatą.

Werdykt: Podczas gdy podróż pociągiem trwa dłużej, jest znacznie lepsza dla środowiska niż latanie czy jazda samochodem. Może stanowić tańszą alternatywę dla latania, a ponieważ jest zarządzana przez rząd ze stałymi cenami, może być również dobrą opcją dla osób dokonujących rezerwacji w ostatniej chwili.

Autokar

Dystans: Około 950 km, z centrum Sydney do centrum Melbourne przez Canberrę

Czas: około 12 godzin, w zależności od natężenia ruchu.

Emisje: Około 17 kg CO2 na osobę, w oparciu o dane dotyczące średniej liczby pasażerów i efektywności emisji pojazdu obsługującego trasę.

Koszt: 140-240 dolarów, chociaż dostępne są tańsze oferty wczesnych ptaków.

Werdykt: Najbardziej ekologiczny środek transportu zdecydowanie na dłuższą metę, ale też najdłuższa opcja i nie najtańsza. Inne wady to względny dyskomfort związany z tak długim ciasnym siedzeniem oraz brak jedzenia na pokładzie. Jednak autobusy Greyhound Australia są wyposażone w rozkładane skórzane siedzenia, bezpłatne Wi-Fi, ładowanie USB w siedzeniach, klimatyzację i pokładową toaletę, a także zatrzymują się na kilka przekąsek i przerw na toaletę.

Guardian/Michał Perzyński