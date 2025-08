Szachowy pojedynek roku. Gukesh kontra Duda w Katowicach

Dla Jana-Krzysztofa Dudy błyskawiczny mecz z Dommaraju Gukeshem w Katowicach to będzie coś więcej niż prestiżowe starcie – to symboliczny rewanż, ale i okazja do przypomnienia światu o swojej klasie. Fot. Organizator

To będzie starcie, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Już 7 sierpnia 2025 r. w Katowicach dojdzie do pojedynku błyskawicznego pomiędzy Dommaraju Gukeshem, aktualnym szachowym mistrzem świata, a Janem-Krzysztofem Dudą, najwybitniejszym polskim szachistą ostatnich lat.

Polskie ślady

Duda wraca do gry

Nie tylko sport – także edukacja

Takich emocji w świecie polskich szachów jeszcze nie było. Już 7 sierpnia 2025 roku w Katowicach odbędzie się bezprecedensowy mecz błyskawiczny – naprzeciwko siebie staną Dommaraju Gukesh, aktualny szachowy mistrz świata, oraz Jan-Krzysztof Duda, najwybitniejszy polski arcymistrz ostatnich lat. Starcie zapowiada się jako wydarzenie roku nie tylko na szachownicy, ale i w sportowym kalendarzu Polski.Zaledwie 19-letni Gukesh to jeden z najbardziej błyskotliwych talentów współczesnych szachów. Zyskał sławę jako najmłodszy mistrz świata w historii, po tym jak w spektakularnym stylu pokonał Ding Lirena w meczu rozegranym w Singapurze. Choć pochodzi z Indii, jego sukcesy mają silny polski akcent – od lat współpracuje z polskim sztabem szkoleniowym.Jego głównym trenerem jest arcymistrz Grzegorz Gajewski, reprezentujący barwy Hetmana GKS Katowice. W drodze po mistrzostwo świata Gukesha wspierali też inni polscy arcymistrzowie, w tym Radek Wojtaszek i Jan Klimkowski. Co ciekawe, ostatnim sparingpartnerem Gukesha przed kluczowym meczem o tytuł był właśnie Jan-Krzysztof Duda.Dla Jana-Krzysztofa Dudy mecz w Katowicach to coś więcej niż prestiżowe starcie – to symboliczny rewanż, ale i okazja do przypomnienia światu o swojej klasie. To przecież on jako pierwszy Polak pokonał pułap 2700 punktów Elo i zasłynął na całym świecie dzięki tryumfowi w Pucharze Świata FIDE w 2021 roku. Znany z niezwykłej kreatywności, refleksu i odporności psychicznej, jest idealnie przygotowany na starcie w formule blitz, gdzie każda sekunda ma znaczenie.Wielki mecz towarzyszy dużemu Festiwalowi Szachowemu mającemu również wymiar edukacyjny. Organizatorzy wydarzenia – Grupa Mokate, Śląski Związek Szachowy oraz FIDE – podkreślają rolę promocji szachów wśród dzieci i młodzieży. Istotną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate, która świętuje w tym roku 35-lecie działalności.

– Szachy i biznes łączą wiele wspólnych cech: umiejętność działania pod presją, posiadanie stalowych nerwów, logiczne myślenie oraz umiejętność opracowywania nieszablonowych rozwiązań – podkreśla Adam Mokrysz.



Mokate jako jedna z pierwszych firm w Polsce dostrzegła potencjał edukacyjny szachów i aktywnie wspiera rozwój tej dyscypliny w szkołach. W dobie cyfryzacji i sztucznej inteligencji królewska gra uczy krytycznego myślenia, strategicznego planowania i samodyscypliny – cech coraz bardziej pożądanych także poza szachownicą.



Katowice na szachowej mapie świata

Fakt, że mistrz świata – i zarazem jeden z głównych ambasadorów nowej generacji szachistów – przyjeżdża, by rozegrać mecz z topowym polskim arcymistrzem właśnie w Katowicach, to ogromne wyróżnienie dla Polski. Spotkanie zapowiada się na emocjonujący pojedynek błyskawiczny, w którym wszystko może się zdarzyć. Tu nie liczy się tylko wiedza debiutowa, ale przede wszystkim zimna krew, błyskawiczny refleks i intuicja.Kto wygra? Tego dowiemy się już niebawem. Jedno jest pewne – 7 sierpnia szachownica w Katowicach stanie się areną prawdziwego spektaklu!