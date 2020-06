Szef MAP i prezes PGE: Atom w Polsce jest konieczny Atom

Na konferencji prasowej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski odnieśli się do kluczowych kwestii dla polskiej energetyki, jak budowa elektrowni jądrowej, ustawa odległościowa i rezerwa węglowa.

Budowa polskiego atomu

Widzimy miks energetyczny z udziałem atomu. Projekt jądrowy ma zacząć wytwarzać energię w 2033 roku. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie potwierdza, że partnerem strategicznym przy budowie atomu będą Stany Zjednoczone i spółki z udziałem amerykańskim. Dotyczy to także zaangażowania kapitałowego. Chcemy, aby atom budowała spółka celowa bezpośrednio pod nadzorem państwa, to nie zadanie dla spółek energetycznych. Wkrótce przekonamy się i poinformujemy kto będzie partnerem. Całość inwestycji w energetykę, w tym atom, to 400 mld złotych. Liczymy głównie na finansowanie zewnętrzne; to także kwestia dalszych rozmów z USA i udziału kapitałowego z tego kraju – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Atom jest niezbędny. PGE zakończy swój udział na decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej. My tego projektu nie udźwigniemy sami. To powinien być projekt rządowy. Za rok spodziewamy się decyzji lokalizacyjnych o środowiskowych dotyczących polskiej elektrowni jądrowej – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Ustawa odległościowa

Sasin odniósł się też do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce: – Zmiany w energetyce muszą opierać się na konsensusie społecznym. Ustawa odległościowa wyeliminowała wolną amerykankę. To dobry kompromis – zaznaczył.

Rezerwa węglowa

– Spółki energetyczne będą dźwigały ciężar inwestycji wynikający ze zmiany miksu energetycznego. Stąd też pomysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Chcemy pomóc przy znalezieniu opłaconego finansowania i kredytowania. Wydzielenie aktywów węglowych i zapewnienie finansowania z rynku mocy sprawi, że przez 20-30 lat będzie to wciąż dominującym elementem naszej energetyki, a z drugiej stron chcemy dać spółkom szansę na finansowanie – dodał Sasin.

Opracowali Bartłomiej Sawicki i Michał Perzyński