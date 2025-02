Szef Pentagonu: Ukraina nie wróci do granic sprzed 2014 roku. “To realizm, a nie ustępstwo”

Minister obrony USA Pete Hegseth oświadczył w Brukseli, że mówienie o tym, iż Ukraina nie odzyska terytoriów utraconych w 2014 roku, jest wyrazem realizmu, a nie ustępstwa wobec Kremla. Szef Pentagonu podkreślił, że twarde realia wojny wymagają pragmatycznego podejścia do negocjacji pokojowych.



Podczas posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów obrony NATO w Brukseli szef Pentagonu Pete Hegseth odniósł się do perspektyw zakończenia wojny w Ukrainie. Jego zdaniem, idea powrotu do granic sprzed 2014 roku nie jest już realistyczna.

– Nie jest to żadna forma ustępstwa wobec Putina. To po prostu uznanie twardych realiów władzy w terenie – stwierdził amerykański minister obrony.

Jego zdaniem, po ogromnych inwestycjach i ofiarach zarówno Ukraińców, jak i ich sojuszników, należy sobie uświadomić, że ewentualny pokój będzie oznaczał kompromisy.

– Wynegocjowane porozumienie pokojowe wiąże się z pewnymi ograniczeniami – dodał Hegseth.

“Trump trzyma wszystkie karty”

Szef Pentagonu odniósł się także do zarzutów, że tego typu deklaracje osłabiają pozycję negocjacyjną Ukrainy i jej sojuszników. Hegseth całkowicie je odrzucił, twierdząc, że kluczową rolę w rozmowach odgrywa prezydent USA Donald Trump.

– Toczą się twarde negocjacje prowadzone przez prezydenta Trumpa. Prezydent Zelensky i prezydent Putin rozumieją realia panujące na miejscu. Prezydent Trump, jako negocjator, również rozumie tę dynamikę. Odrzucam założenie, że Trump nie ma do czynienia z pełnym zestawem kart. Przeciwnie, to on trzyma wszystkie karty w ręku – powiedział Hegseth.

Podkreślił także, że Władimir Putin rozumie tylko język siły, a to czyni Trumpa najlepszym pośrednikiem w rozmowach.

– Putin zna jedynie brutalną politykę siły. Trump doskonale to rozumie i dlatego prowadzi negocjacje w sposób, który może doprowadzić do realnego rozwiązania – ocenił minister obrony USA.

Koniec iluzji?

Wypowiedzi szefa Pentagonu sugerują, że administracja Trumpa zmierza w stronę pragmatycznego podejścia do konfliktu, zakładającego, że Ukraina nie odzyska Krymu i części Donbasu. Jeśli stanowisko to zostanie oficjalnie przyjęte przez Waszyngton, może to oznaczać istotną zmianę w polityce Zachodu wobec wojny w Ukrainie.

PAP / Biznes Alert