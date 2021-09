Szef PFR: Potrzebne jest porozumienie między Tauronem i Rafako ws. rozliczeń i napraw bloku w Jaworznie Alert

Komin w Elektrowni Jaworzno. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Potrzebne jest porozumienie pomiędzy Tauronem i Rafako w sprawie bieżących rozliczeń i prac naprawczych nowego bloku w Jaworznie – poinformował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest partnerem finansowym Tauronu w tej inwestycji.

– Jesteśmy wspólnie z Tauronem inwestorami w Jaworznie i jesteśmy absolutnie zainteresowani tym, by możliwie sprawnie dokończyć inwestycję we współpracy z Rafako. Potrzebne jest porozumienie pomiędzy Tauronem i Rafako w zakresie dalszego wykonania niezbędnych napraw, prac budowlanych. To jest warunek wstępny do tego, by ustabilizować sytuację finansową Rafako i by spółka mogła liczyć na jakiegoś ewentualnego inwestora – powiedział Borys w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jak wskazał, na kontrakcie są cały czas znaczące nierozliczone kwoty na rzecz Rafako.

– Jeśli by się spółki porozumiały, to też jest potencjalnie rozwiązanie na najbardziej pilne potrzeby płynnościowe Rafako. (…) Uważam więc, że najważniejsze jest porozumienie między Rafako i Tauronem w zakresie bieżących rozliczeń i wykonania niezbędnych prac, by doprowadzić blok do pełnej sprawności technicznej – powiedział Borys. Dodał, że Rafako uzyskało pozytywną decyzję w zakresie tzw. programu drugiej szansy ARP i ma szansę na finansowanie w wysokości 100 mln zł. Wymaga to jednak zgody Komisji Europejskiej.

Na początku sierpnia Tauron poinformował o awarii nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Generalnym wykonawcą bloku jest Rafako. Informowano wtedy, że prace naprawcze mają się zakończyć do 25 lutego 2022 roku. Business Insider informował ostatnio, że Rafako ostrzegło, że jeśli nie znajdzie inwestora, dokończenie naprawy bloku może okazać się niemożliwe. 9,9 procent akcji w Rafako ma jeden z funduszy zarządzanych przez PFR TFI.

Pod koniec sierpnia Tauron informował, że rozpoczął działania zmierzające do odkupu od PFR udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), powołanej dla budowy i eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Łącznie PFR ma 14,12 procent udziałów w spółce. – Jesteśmy partnerem finansowym Tauronu w spółce Nowe Jaworzno, udzieliliśmy finansowania na inwestycję. Sytuacja finansowa Tauronu pozwala potencjalnie spłacić to finansowanie i spółka wystąpiła do nas z propozycją podjęcia rozmów, jak spłata mogłaby wyglądać. Za wcześnie mówić, kiedy mogłoby do tego dojść, prawdopodobnie w najbliższych kwartałach – powiedział Paweł Borys.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński