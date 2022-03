Szef Tesli wzywa do… zwiększenia wydobycia ropy i gazu

Elon Musk. Źródło Wikicommons

Elon Musk, właściciel Tesli i SpaceX wezwał do jak najszybszego wzrostu wydobycia ropy i gazu. Nawiązał do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Nienawidzę tego mówić, ale musimy natychmiast zwiększyć produkcję ropy i gazu. Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych działań. Oczywiście będzie to miało negatywny wpływ na Teslę, ale zrównoważone źródła energii nie są w stanie szybko zastąpić rosyjskiej ropy i gazu – napisał Musk na Twitterze.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.

Extraordinary times demand extraordinary measures.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022