Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta – automatyzacja vs personalizacja

Sztuczna inteligencja szturmem weszła na salony i zdaje się, że to dopiero początek cyfrowej rewolucji, z jaką branża e-commerce i nie tylko ma do czynienia. W jaki sposób sztuczna inteligencja wspiera obsługę klienta i co zyskujemy my i klienci poprzez wdrożenie AI we własnym biznesie?

Personalizacja obsługi klienta i sprzedaży z AI

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, której dostarcza nam technologia sztucznej inteligencji w branży e-commerce. Mowa tu o personalizacji sprzedaży i obsługi klienta, czyli procesach, które chcąc nie chcąc musielibyśmy pokryć manualnie, myśląc o jakimkolwiek rozwoju naszego sklepu internetowego czy produktu e-commerce.

Dzisiaj technologia AI z powodzeniem zastąpi sztab analityków, dokonując wnikliwej analizy doświadczeń każdego odbiorcy oddzielnie. Na podstawie jego historii zakupów czy historii przeglądania, algorytmy mogą wywnioskować, czego klient potrzebuje.

To z kolei wyzwoli algorytm tworzenia dynamicznych ofert, które uwzględniają promocje i rabaty, odpowiadające za finalizację większości takich transakcji. Obszar personalizacji i segmentacji klientów w czasie rzeczywistym stanowi nieskończony potencjał do powiększania swojej sprzedaży – warto zastanowić się nad wdrożeniem takich technologii już teraz.

Automatyzacja e-sklepu z pomocą sztucznej inteligencji

Choć AI w dużej mierze zastąpi nas w procesie analizy klienta, wciąż pozostaje szereg innych obszarów, którymi musimy się zająć, rozwijając swój sklep internetowy i stawiając na wzorową obsługę klienta. Odpowiedzi na pytania, aktywność na social-mediach, zarządzanie zapasami i aktualizowanie sklepu online. Jak to zrobić w pojedynkę i nie zwariować?

Odpowiedź jest jedna – sztuczna inteligencja w biznesie, o której więcej przeczytamy na MamBiznes.pl. To właśnie dzięki dedykowanym narzędziom AI będziemy w stanie przyspieszyć szereg procesów, które dotychczas zwyczajowo zajmowały nam większość dnia. Publikowanie postów i treści, aktualizowanie stanów magazynowych, remarketing i ogólnie pojęta obsługa klienta. Odpowiednio zaprojektowany chatbot przejmie większość rozmów, co w dużej mierze odciąży nas, a w wielu przypadkach pozwoli na wygenerowanie dodatkowych oszczędności. Z biegiem czasu i rozwoju technologii chatboty stają się coraz bardziej zaawansowane i mogą rozwiązywać szereg problemów, zapewniając nam tym samym czas na to, by zajmować się rozwojem własnego biznesu.

Inne obszary rozwoju AI w branży e-commerce

Choć prowadzenie sklepu internetowego to w dużej mierze obsługa klienta i reklamowanie swoich produktów, nie możemy zapomnieć o całym mnóstwie innych obszarów, które wymagają od nas czasu, energii i zasobów. Zarządzanie przesyłkami, analiza efektywności sprzedażowej, księgowość, kadry, płace – to tylko wierzchołek góry lodowej tematów, które musimy brać pod uwagę podczas codziennych działań.

Na szczęście wraz z rozwojem technologii AI wiele wcześniej wspomnianych „zjadaczy czasu” możemy zautomatyzować. Inteligentne algorytmy na bazie historii naszego działania będą w stanie wykonywać szereg czynności i odciążyć nas, podczas gdy my będziemy mogli zająć się tym, co naprawdę ważne dla naszego biznesu. Wszystko wskazuje na to, że rewolucja AI dopiero się rozkręca, więc istnieje spore prawdopodobieństwo, że wraz z nadchodzącymi miesiącami potencjał naszego biznesu urośnie jeszcze bardziej – właśnie dzięki sztucznej inteligencji.