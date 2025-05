Sztuczna inteligencja w Windowsie. Funkcja „Click to Do” już w Polsce

Microsoft udostępnił użytkownikom systemu Windows 11 w Europie nową funkcję o nazwie Click to Do. Rozwiązanie wprowadza elementy sztucznej inteligencji bezpośrednio do interfejsu systemowego i zostało wprowadzone wraz z aktualizacją. Funkcja jest już dostępna w Polsce, jednak jej pełne możliwości są ograniczone do określonych języków i wybranych urządzeń.

Click to Do korzysta z lokalnego modelu językowego Phi Silica, który analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie- zarówno tekst, obrazy jak również działania kontekstowe. Funkcja aktywowana jest przy pomocy skrótów klawiszowych, takich jak Windows + klik myszy lub Windows + Q. Wszystkie operacje przetwarzania wykonywane są lokalnie na urządzeniu, bez przesyłania danych do chmury.

Gdzie występuje ta funkcjonalność?

Obecnie narzędzie rozpoznaje treści wyłącznie w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. W systemie z polskim interfejsem funkcja ogranicza się głównie do działania jako narzędzie OCR, bez zaawansowanej analizy językowej.

Click to Do jest aktualnie dostępne tylko na komputerach z serii Copilot+, wyposażonych w procesory Snapdragon. Microsoft zapowiedział wsparcie dla przyszłych urządzeń z procesorami Intel Core i AMD Ryzen, jednak nie określono jeszcze konkretnego terminu wprowadzenia tej zmiany.

Aktualizacja KB5058499 przynosi także inne nowości, takie jak nowy skrót Win + C do uruchamiania Copilota, funkcję Press to talk (umożliwiającą interakcję głosową z AI) oraz możliwość przypisania funkcji Click to Do do przycisków rysika na urządzeniach dotykowych.

Zastosowania i ograniczenia

Click to Do pozwala na kopiowanie tekstu z miejsc, które dotychczas były przed tym zabezpieczone- jak niektóre strony internetowe czy interfejsy aplikacji. Może to mieć zastosowanie w pracy z dokumentami, grafikami lub w szybkim przeklejaniu informacji między aplikacjami. Zakres zastosowań zależy jednak w dużej mierze od języka treści oraz rodzaju sprzętu.

Microsoft zapowiada dalszy rozwój narzędzia, w tym dodanie obsługi kolejnych języków- także polskiego oraz zwiększenie kompatybilności sprzętowej. Harmonogram wdrożeń nie został jednak podany.