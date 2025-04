Szwedzka farma wiatrowa Skyborn o mocy 2,8 GW dostała zielone światło

Morska farma wiatrowa Skyborn o mocy 2,8 GW, zlokalizowana w Zatoce Botnickiej, otrzymała pozytywną rekomendację od szwedzkich władz – poinformował portal Offshore Wind. Projekt, który może dostarczyć 10 TWh energii rocznie, jest kluczowym krokiem w rozwoju szwedzkiej energetyki odnawialnej.

Szwedzkie władze wydały pozytywną rekomendację dla morskiej farmy wiatrowej Skyborn o mocy 2,8 GW, zlokalizowanej w Zatoce Botnickiej, co otwiera drogę do jej budowy – poinformował portal Offshore Wind 2 kwietnia 2025 roku. Projekt, realizowany przez Skyborn Renewables, jest jednym z największych w historii Szwecji i ma dostarczać 10 TWh energii odnawialnej rocznie, co znacząco przyczyni się do realizacji ambitnych celów klimatycznych kraju. Rekomendacja ta jest kolejnym krokiem w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Szwecji, która staje się liderem w regionie nordyckim w zakresie OZE.

Projekt Skyborn, znany jako Eystrasalt Offshore Wind Farm, obejmuje budowę farmy wiatrowej o mocy 2,8 GW w Zatoce Botnickiej, około 60 kilometrów od wybrzeża Gävleborg w szwedzkiej strefie ekonomicznej. Farma będzie składać się z około 200 turbin wiatrowych, a jej roczna produkcja energii wyniesie 10 TWh, co odpowiada 7 procent obecnego zużycia energii elektrycznej w Szwecji – w 2024 roku kraj zużył 140 TWh, według danych Swedish Energy Agency. Rekomendacja została wydana przez szwedzkie władze po zakończeniu konsultacji środowiskowych, które potwierdziły, że projekt spełnia wymogi ochrony przyrody, w tym minimalizację wpływu na ptaki migrujące i życie morskie – w 2024 roku Skyborn przeprowadził badania, które wykazały, że zmiana układu turbin zmniejszy kolizje ptaków o 15 procent.

Szwecja stawia na morską energetykę wiatrową

Projekt Skyborn wpisuje się w ambitne plany Szwecji dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która ma odegrać kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2045 roku. W 2023 roku Szwedzka Agencja Energii opublikowała raport, który zakłada możliwość produkcji 120 TWh energii z morskich farm wiatrowych, co odpowiada 30 GW mocy zainstalowanej. Obecnie szwedzkie plany morskie umożliwiają produkcję 20-30 TWh rocznie, ale nowe projekty, takie jak Eystrasalt, mają zwiększyć ten potencjał – farma Skyborn o mocy 2,8 GW będzie drugim co do wielkości projektem w Szwecji po Eystrasalt 3,9 GW, który również jest realizowany przez Skyborn. W 2024 roku morska energetyka wiatrowa w Szwecji wygenerowała 2,5 TWh energii, co stanowiło zaledwie 1,8 procent całkowitej produkcji energii, ale nowe inwestycje, wspierane przez firmy takie jak Skyborn, mogą zwiększyć ten udział do 10 procent do 2030 roku, według prognoz Swedish Wind Energy Association.

Korzyści dla regionu i celów klimatycznych

Farma Skyborn przyniesie znaczące korzyści zarówno dla regionu Zatoki Botnickiej, jak i dla szwedzkich celów klimatycznych. Produkcja 10 TWh energii rocznie pozwoli zasilić około 2 milionów gospodarstw domowych, zakładając średnie zużycie 5 000 kWh na gospodarstwo, i przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 3,5 miliona ton rocznie, co jest równowartością emisji 700 000 samochodów. Dla regionu Gävleborg projekt oznacza rozwój gospodarczy – budowa farmy stworzy 1 000 tymczasowych miejsc pracy, a jej eksploatacja zapewni 100 stałych etatów, głównie w sektorze technicznym i konserwacyjnym. Dodatkowo, Skyborn planuje współpracę z lokalnymi firmami przy budowie infrastruktury, co może zwiększyć przychody regionu o 50 milionów SEK rocznie, według szacunków lokalnych władz. Projekt wspiera także szersze plany Szwecji dotyczące produkcji zielonego wodoru – nadwyżki energii z farmy mogą być wykorzystane do elektrolizy, co wpisuje się w strategię regionu Norrbotten, gdzie w 2024 roku rozpoczęto badania nad produkcją wodoru z energii wiatrowej.

Offshore wind / Mateusz Gibała