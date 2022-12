Polska 2050 uderza w rząd za kryzys energetyczny Alert

– Zbieżność z rozwiązaniami zaproponowanymi przez obywateli w pierwszym ogólnokrajowym panelu obywatelskim o kosztach energii jest niemal w stu procentach zgodna z propozycjami, które przedstawiliśmy wiele miesięcy temu w planie „Polska na Zielonym Szlaku” – ogłosili przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni podczas wtorkowego briefingu prasowego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Szymon Hołownia. Fot. Facebook

Polska 2050 o kryzysie energetycznym

Szymon Hołownia przedstawił pomysł jego ugrupowania na powołanie w Polsce instytucji Senatu Obywatelskiego. – Sto obywateli i obywatelek, losowo i mądrze wybranych, które mają parytet płciowy i geograficzny, są grupą reprezentacyjną całego społeczeństwa. Kadencja będzie trwała rok i w jej trakcie będą opracowane z pomocą ekspertów trzy duże tematy np. kwestia klimatu, kwestia mediów publicznych, polityki migracyjnej. Proces będzie zarządzany przez organizacje pozarządowe. Rząd będzie miał trzy miesiące na odniesienie się do wniosków tego panelu obywatelskiego i będzie musiał zrobić to przed parlamentem – mówił Szymon Hołownia, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

– Jesteśmy na zakończeniu bardzo ważnego procesu, w którym zapytano Polaków, co należy zrobić żeby rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, żeby koszty energii nie były czymś, co straszy dzisiaj Polaków po nocach. Co można zrobić, abyśmy się nie dali szantażować Putinowi czy arabskim szejkom – mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 podkreślił, że powinniśmy wyciągnąć lekcję i jak najszybciej przejść do konkretnych rozwiązań. – Sprawiedliwość społeczna, rozproszona odnawialna energetyka jak najbliżej domu, doprowadzenie do tego, że pieniądze, które otrzymujemy z Unii Europejskiej powinny być przeznaczane na zielone cele, a nie rozwalane na programy wyborcze rządzących. To są pieniądze na nasze życie, na przyszłość naszych dzieci i nie możemy pozwolić rządowi ich ukraść – mówił Szymon Hołownia.

Polska 2050/Michał Perzyński