Tajemniczy pożar na moście łączącym okupowany Krym z Rosją (WIDEO)

Media społecznościowe obiegły materiały pokazujące pożar instalacji na Moście Kerczeńskim łączącym ukraiński Krym znajdujący się pod okupacją od 2014 roku z Rosją. Trwają spekulacje, że odcięcie tego szlaku może być początkiem odbijania półwyspu przez Ukrainę.

Półwysep krymski widziany z kosmosu. Fot. Wikimedia Commons

Kontrofensywa ukraińska trwa i są odbijane kolejne obszary wschodniej oraz południowej części kraju zajętej przez Rosjan po inwazji z lutego 2022 roku. W międzyczasie doszło do pożaru instalacji na Moście Kerczeńskim oraz zawalenia odcinka drogi. To łącznik między półwyspem a Rosją bez którego może się zawalić logistyka utrzymująca tamtejsze władze okupacyjne. Ukraińcy są także blisko kanału zaopatrującego półwysep w wodę.

Inwazja Rosji na Ukrainie zaczęła się od zajęcia północnej, wschodniej i południowej części terytorium ukraińskiego. Od wakacji trwa kontrofensywa Ukraińców zaopatrywanych w sprzęt zachodni.

Wojciech Jakóbik

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022