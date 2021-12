Tajwan myśli o fabryce półprzewodników w Niemczech Alert

Chip i półprzewodniki. Fot. Freepik

TSMC, największy kontraktowy producent chipów z Tajwanu chce wybudować fabrykę w Niemczech. Tajwańczycy prowadzą rozmowy z rządem Niemiec, ale jeszcze nie osiągnęli porozumienia co do lokalizacji i ewentualnych dopłat.



TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) planuje budowę nowej fabryki półprzewodników w Niemczech. Producent chipów negocjuje z rządem federalnym. Nie było jeszcze rozmów o możliwej lokalizacji lub dotacjach rządowych.

– Jesteśmy we wstępnej fazie sprawdzania, czy powinniśmy udać się do Niemiec. Jest jeszcze bardzo wcześnie, ale oceniamy to poważnie – czytamy w komunikacie TSMC.

Od początku roku linie produkcyjne samochodów w Europie borykają się z problemami z powodu braku chipów. Od 15 lat, z wyjątkiem Boscha, żadna firma nie zbudowała nowej fabryki chipów w Niemczech.

Według tajwańskich dziennikarzy, TSMC chce produkować w Niemczech półprzewodniki w technologii 16-28 nanometrów. Dzięki temu Tajwańczycy mogliby oferować chipy, których potrzebuje m.in. przemysł motoryzacyjny.

Handelsblatt/Jędrzej Stachura