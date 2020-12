Taksonomia uderza w gaz. Energetyka polska protestuje Alert

Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: upload.wikimedia.org

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest zaniepokojony niektórymi zapisami w rozporządzeniu o tak zwanej taksonomii.

– Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ustanowieniu progu emisyjności 100 g CO2/kWh dla wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw gazowych i płynnych, ponieważ wyklucza to możliwość uznania tej działalności za zrównoważoną środowiskowo – czytamy w komunikacie PKEE. – Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ustanowieniu progu emisyjności 100 g CO 2 /kWh dla wytwarzania ciepła/chłodu i wytwarzania skojarzonego ciepła/chłodu z paliw gazowych i płynnych, jako że wyklucza to możliwość uznania tej działalności za zrównoważoną środowiskowo.

Zdaniem PKEE, wszystkie inwestycje w elektroenergetyczną infrastrukturę sieciową, nawet w systemach nie w pełni zdekarbonizowanych, powinny być określone jako zrównoważone, by wspierać dalszą elektryfikację i transformację. – Proponowana klasyfikacja oparta na emisyjności przyłączonych źródeł wytwórczych nie wydaje się stosowna. Zamiast tego powinna być oceniana poprawa niezawodności i sprawności sieci – oceniają przedstawiciele PKEE zrzeszającego spółki polskiego sektora energetycznego.

Polski Komitet Energii Elektrycznej/Wojciech Jakóbik