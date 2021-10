Tauron będzie wykorzystywać metan z kopalni Brzeszcze Alert

Tauron uruchomił drugą instalację kogeneracyjną zasilaną metanem pozyskiwanym z Zakładu Górniczego Brzeszcze. Klasyczne instalacje zasilane są paliwem, którym głównie jest węgiel, biomasa lub gaz ziemny.

– Uruchomienie instalacji kogeneracyjnej w kopalni Brzeszcze jest elementem szerszego projektu. Naszą ambicją jest przechwycenie możliwie największej ilości metanu, tak aby nie przedostawał się on, w sposób niekontrolowany do atmosfery. Dzięki temu możliwe będzie produkowanie taniej energii, przy równoczesnej dbałości o klimat- powiedział prezes Tauron Nowe Technologie Artur Warzocha podczas konferencji prasowej.

Każdy z dwóch zamontowanych tam silników gazowych generuje moc 2,7 MWe. To druga, bliźniacza instalacja wykorzystująca metan z wyrobisk górniczych. Od początku roku na terenie kopalni Brzeszcze pracuje już jedna instalacja. Dzięki temu Tauron będzie przetwarzał rocznie ok. 20 mln m sześc. czystego metanu.

– Te inwestycje, wykorzystujące metan z pokładów węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej skojarzonej z ciepłem, znakomicie wpisują się w zielony zwrot spółki. Polityka obiegu zamkniętego to kolejny argument za poszukiwaniem innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań nie wspominając już o tym, co jest bezcenne, czyli o bezpieczeństwie naszych pracowników. Obie instalacje kogeneracyjne pozwalają na wypracowanie konkretnego zysku. Nasza strategia zakłada, że instalacje będą eksploatowane do 2040 roku, czyli do momentu, kiedy tutaj będzie eksploatowany węgiel. Jeszcze nie tak dawno metan był poważnym, obciążającym elementem procesu wydobycia węgla kamiennego. Teraz przynosi wymierne korzyści biznesowe- powiedział wiceprezes ds. strategii i rozwoju Taurona Patryk Demski.

– Kolejnym zadaniem, które dotyczyć ma tej kopalni będzie przechwycenie możliwie największej ilości metanu, tak aby nie przedostawał się on w sposób niekontrolowany do atmosfery i docelowo nadawał się do wykorzystania w produkcji taniej energii – dodał Warzocha.

ISB News/Michał Perzyński