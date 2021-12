Tauron doradza jak dobrze wybrać oświetlenie świąteczne Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Pięknie oświetlone posesje i okazale przystrojone choinki blisko wigilijnych stołów tworzą niezapomnianą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. TAURON radzi, jak wybrać zestaw, który nie tylko zapewni piękny efekt wizualny, ale przede wszystkim będzie bezpieczny w użytkowaniu.

Jakie oświetlenie świąteczne wybrać?

Przed zakupem czy montażem oświetlenia zewnętrznego warto poznać podstawowe informacje dotyczące oznakowania, wymaganych atestów i stosowanych symboli. Pamiętajmy, że produkty do oświetlenia fasad, ogrodów i drzew muszą posiadając atest dopuszczający do stosowania w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperatur. Stopień ochrony powinien wynosić w tym przypadku przynajmniej IP 44, a najlepiej IP 65. To ważne, ponieważ zbyt niski stopień ochrony może grozić zwarciem, pożarem, a nawet porażeniem prądem. Oświetlenie elewacyjne i ogrodowe posiada drugą klasę ochronności iluminacji (izolacja wzmocniona), przedstawianą na opakowaniu lub instrukcji symbolem dwóch kwadratów – jeden w drugim.

Co istotne, na opakowaniu oświetlenia powinno znajdować się również oświetlenie certyfikatu CE, który potwierdza, że zestaw został przebadany zgodnie z normami Unii Europejskiej i jest bezpieczny w użytkowaniu.

– Niezależnie od sprawdzenia certyfikatów i upewnienia się, że produkt spełniania wymagane normy, każdorazowo powinniśmy sprawdzić przed montażem, czy wszystkie elementy są sprawne, a przewody nie mają śladów przegrzania, przetarcia izolacji lub innych uszkodzeń. Tak, jak w przypadku innych urządzań zasilanych energią elektryczną, to nasz rozsądek, uwaga i podstawowe codzienne zasady BHP decydują o bezpieczeństwie – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Podczas samego montażu dekoracyjnego oświetlenia upewnijmy się czy:

– połączenie zasilające oświetlenie jest wykonane w formie hermetycznej (wtyczka – gniazdko),

– podczas montażu oświetlenia wszystkie jego elementy są odłączone od zasilania,

– przewody zasilające nie są naprężone, ani podtrzymywane w sposób narażający je na przypadkowe przerwanie,

– przewody i wtyczki są zabezpieczone w taki sposób, aby były chronione przed ewentualnym działaniem wysokich temperatur ze sztucznych ogni lub fajerwerków,

– elementy zasilające i podłączone do sieci są niedostępne i dla dzieci.

Co ważne, przyłączone elementy oświetlenia zewnętrznego należy zabezpieczyć odpowiednio dobranym bezpiecznikiem przeciwporażeniowym (wyłącznik ochronny różnicowoprądowy), chroniącym przed porażeniem prądem.

