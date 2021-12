Tauron dostarczy Toyocie zieloną energię Alert

fot. Flickr

Produkcję elektrycznych napędów hybrydowych w polskich fabrykach Toyoty w 2022 roku zasilać będzie zielona energia od Taurona. Kontrakt na 2022 rok obejmuje zakup ponad 100 GWh energii z odnawialnych źródeł energii certyfikowanej w ramach produktu EKO Premium.

Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne – w Wałbrzychu oraz Jelczu-Laskowicach. W tym roku firma uruchomiła linie produkcyjne napędów hybrydowych do Toyoty Yaris oraz Yaris Cross. Po całkowitej rozbudowie obu fabryk w 2022 roku łącznie funkcjonować będzie sześć nowych linii produkcyjnych, a zatrudnienie wzrośnie do ponad 3 tysięcy osób.

– Cieszymy się, że koncern Toyoty po raz kolejny wybrał ofertę z naszej gamy produktów ekologicznych. Świadczy to o odpowiedzialnym podejściu do prowadzenia biznesu, które realnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju OZE w Polsce – mówi Tomasz Lender, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży na rynku biznesowym z Tauron Sprzedaż.

Tauron/Michał Perzyński